La hausse du carburant suscite des inquiétudes chez les transporteurs La récente augmentation des prix de l’essence et du gasoil inquiète les usagers et les professionnels du transport au Sénégal. Certains conducteurs redoutent une diminution de leurs revenus, tandis que plusieurs transporteurs estiment que cette hausse ne justifie pas automatiquement une augmentation des tarifs.

Depuis le samedi 15 août, le litre de supercarburant est vendu à 990 francs CFA, soit une hausse de 70 francs. Le prix du gasoil s’établit désormais à 755 francs CFA le litre, après une augmentation de 75 francs.

Les autres produits pétroliers, notamment le gaz butane et l’essence pirogue, n’ont pas été concernés par cette nouvelle tarification.

Le gouvernement explique cette décision par la flambée mondiale des cours du pétrole, consécutive au conflit déclenché au Moyen-Orient le 28 février 2026. Il assure par ailleurs que les filets sociaux, notamment la bourse de sécurité familiale, sont maintenus et renforcés afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages les plus vulnérables. Des usagers préoccupés par l’impact sur le coût de la vie À Dakar, certains consommateurs comprennent la décision tout en appelant les autorités à prendre des mesures pour limiter ses conséquences.

Des usagers estiment notamment que les tensions au Moyen-Orient pouvaient rendre une hausse des prix du carburant prévisible. Ils souhaitent cependant que l’État agisse sur le coût de la vie et qu’une éventuelle baisse des prix puisse intervenir dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

D’autres craignent surtout que l’augmentation du carburant entraîne à son tour une hausse des prix des produits de consommation courante. Les conducteurs redoutent une baisse de leurs revenus Pour les conducteurs de motos de transport, de taxis et autres moyens de transport, l’augmentation représente une nouvelle pression sur des revenus déjà jugés insuffisants.

Certains craignent que la hausse des dépenses en carburant réduise leurs recettes. Une éventuelle augmentation des tarifs pourrait également décourager certains passagers, notamment ceux qui utilisent les motos de transport.

Des chauffeurs soulignent ainsi que les passagers se plaignent déjà du niveau des tarifs. Selon eux, une nouvelle hausse du carburant pourrait avoir des conséquences sur l’ensemble du secteur. À Kaolack, pas question d’augmenter immédiatement les tarifs À Kaolack, des transporteurs interrogés estiment toutefois que la hausse du carburant ne doit pas automatiquement conduire à une augmentation des tarifs.

Certains rappellent que lorsque les prix du carburant avaient été réduits par l’État, les tarifs du transport n’avaient pas été diminués. Ils considèrent donc que la nouvelle hausse ne constitue pas, à elle seule, une raison suffisante pour faire payer davantage les passagers.

Des transporteurs estiment également que l’État dispose des moyens nécessaires pour examiner la question des tarifs du transport ou décider d’une éventuelle baisse des prix du carburant lorsque les conditions le permettront. À Ziguinchor, les acteurs appellent à la prudence À Ziguinchor, la hausse du carburant suscite également des inquiétudes chez les professionnels du transport. Certains responsables syndicaux appellent toutefois leurs collègues à maintenir les tarifs malgré l’augmentation de leurs dépenses.

Ils soulignent notamment les difficultés économiques auxquelles sont déjà confrontés les passagers et estiment qu’une augmentation systématique des tarifs à chaque hausse du carburant pourrait davantage les pénaliser.

Une éventuelle révision des prix du transport pourrait néanmoins être envisagée si la situation perdure et que les transporteurs continuent de subir les conséquences de la hausse des coûts.

D’autres responsables syndicaux invitent également à ne pas prendre de décision précipitée. Certains chauffeurs considèrent pour leur part qu’une augmentation immédiate serait difficile à appliquer, les passagers pouvant refuser de payer davantage. Pas de hausse annoncée aux Baux maraîchers À la gare routière des Baux maraîchers de Dakar, aucune augmentation des tarifs du transport n’est annoncée pour le moment.

Des transporteurs rappellent que les tarifs du transport interurbain sont réglementés par l’État et qu’une modification ne peut pas être décidée du jour au lendemain.

Certains estiment néanmoins qu’une hausse du prix du carburant devrait logiquement entraîner une révision des tarifs du transport. D’autres soulignent que les augmentations sont surtout observées lors des fêtes religieuses, lorsque le nombre de passagers est particulièrement important.

Pour l’heure, des passagers interrogés indiquent continuer à payer les tarifs habituels et ne pas avoir constaté de hausse liée à la nouvelle tarification du carburant.