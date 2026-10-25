Mise à jour du 25 octobre 2026 : cet article, initialement consacré au programme du week-end, intègre les résultats désormais disponibles.

Le Stade de Mbour partage les points avec Guédiawaye

Stade de Mbour–Guédiawaye FC s’est terminé sur un score de 0-0. Footlive et Match en Direct affichent tous deux la rencontre comme achevée, avec une égalité également à la pause. Le résultat est aussi repris par B-Sport.

La rencontre était annoncée au stade municipal de Nguékhokh. Après le nul déjà obtenu contre Wally Daan lors de la première journée, le Stade de Mbour enregistre donc un deuxième partage des points en championnat.

Casa Sports–Wally Daan : résultat final à confirmer

Le déplacement de Wally Daan sur le terrain du Casa Sports figure au programme du dimanche 25 octobre, au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. L’horaire publié par Dsports était 17 heures GMT.

Les suivis consultés sur Eurosport et Match en Direct n’affichent pas de résultat final pour cette affiche au moment de la mise à jour. Aucun score définitif n’est donc retenu ici. Cette absence d’information ne permet pas de conclure à un report ou à une annulation.

Diambars battu samedi, deux autres nuls

Les résultats du samedi 24 octobre disponibles dans le suivi de B-Sport donnent une victoire 1-0 de HLM Dakar contre Diambars. Les deux autres rencontres, AJEL–Génération Foot et Dakar SC–US Gorée, se sont terminées sur le score de 0-0.

Pour le dimanche, le même suivi affiche également AS Pikine–Essamaye à 0-0, rencontre terminée. La rencontre Linguère–Teungueth FC avait, elle, été reportée dans le programme de la journée en raison du déplacement continental des Rufisquois.

Sources : Footlive et Match en Direct pour Stade de Mbour–Guédiawaye ; B-Sport, résultats de Ligue 1 ; Dsports, programme de la journée ; Eurosport, suivi de Casa Sports–Wally Daan.