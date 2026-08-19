En prélude aux préparatifs du Mawlid 2026, le nouveau Délégué général de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), Dr Abdoulaye Niane, s’est rendu à Tivaouane où il a été reçu par Serigne Babacar Sy Abdou « Ndiol Fouta », porte-parole du Khalife général des Tidianes.





Cette visite s’inscrit dans une démarche de proximité et de renforcement de l’ancrage territorial de la DER/FJ. Au cours de l’audience, les échanges ont notamment porté sur les mécanismes permettant d’accompagner davantage les acteurs économiques de Tivaouane et, plus largement, les communautés religieuses du Sénégal.





À cette occasion, Dr Abdoulaye Niane a réaffirmé la volonté de son institution de poursuivre son soutien aux foyers religieux et aux initiatives économiques locales. Il a notamment annoncé la mise en place prochaine d’un programme spécial destiné aux daaras et aux communautés religieuses, avec un accent particulier sur l’accompagnement des jeunes et des femmes.





L’objectif affiché est de favoriser leur autonomie économique à travers des mécanismes de financement, mais également des dispositifs d’accompagnement et de renforcement de capacités. Une orientation qui vise à faire de l’entrepreneuriat un véritable levier d’insertion professionnelle et de création d’activités durables.





« Une dahira, une activité économique »

La rencontre intervient également dans un contexte marqué par plusieurs initiatives visant à renforcer l’activité économique autour des dahiras. Parmi celles-ci figure le projet « Une Dahira, une activité économique », porté par la Cellule Zawiya Tijjaniya (CEZAT).



Cette initiative entend transformer les dynamiques de solidarité existant au sein des dahiras en opportunités économiques concrètes. La DER/FJ pourrait ainsi jouer un rôle important dans l’accompagnement de projets générateurs de revenus et susceptibles de créer des emplois au profit des membres de ces structures.





Pour les différents acteurs impliqués, l’enjeu dépasse le simple financement de projets. Il s’agit également de favoriser l’émergence d’un écosystème entrepreneurial capable d’offrir des perspectives aux jeunes et aux femmes, tout en contribuant au développement économique local.





Serigne Babacar Sy Abdou « Ndiol Fouta » a salué cette démarche de proximité et l’intérêt accordé par la DER/FJ aux réalités économiques de Tivaouane et des communautés religieuses. Il a également formulé des prières pour la réussite de cette nouvelle dynamique.





Les discussions ont enfin mis en avant la nécessité de renforcer l’entrepreneuriat et les opportunités économiques pour les jeunes. L’ambition est notamment de contribuer, à travers le développement local et la création d’activités, à offrir davantage de perspectives à une jeunesse confrontée au chômage et aux risques liés à l’émigration irrégulière.



À quelques jours du Mawlid, cette rencontre marque ainsi une volonté de rapprocher davantage les dispositifs publics d’accompagnement économique des réalités des territoires et des grandes cités religieuses du Sénégal.

