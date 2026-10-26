EPT : une première soutenance de doctorat consacrée aux mathématiques

Un premier rendez-vous doctoral figure au programme de l’École polytechnique de Thiès (EPT). La soutenance de Bassirou Diop était prévue ce lundi 26 octobre à 10 heures, à l’auditorium de l’établissement, sur la Voie de contournement nord.

Cette première soutenance dans l’histoire de l’école concerne une thèse de mathématiques préparée en cotutelle avec l’Université Le Havre Normandie, en France. Les travaux ont été encadrés par les professeurs Ousmane Seydi et Arnaud Ducrot. Une recherche expliquée au grand public Le sujet, « Dynamiques adaptatives en dimension infinie et applications », avait également fait l’objet d’un effort de vulgarisation en amont de la soutenance. Bassirou Diop a préparé un carrousel pédagogique destiné à présenter les grandes lignes de ses recherches en une minute.

Cette démarche permet à un public extérieur aux mathématiques de découvrir le travail mené dans le cadre du doctorat. Elle accompagne un rendez-vous académique ouvert au public. Un jury réunissant plusieurs établissements Le jury annoncé rassemble des enseignants-chercheurs de l’EPT, de l’Université de Thiès, de l’Université Gaston Berger, de l’Université Cheikh Anta Diop et de l’Université Le Havre Normandie. La soutenance est organisée en vue de l’obtention du diplôme de doctorat en mathématiques.