EPT : une première soutenance de doctorat consacrée aux mathématiques

Cette première soutenance dans l’histoire de l’école concerne une thèse de mathématiques préparée en cotutelle avec l’Université Le Havre Normandie, en France. Les travaux ont été encadrés par les professeurs Ousmane Seydi et Arnaud Ducrot.
Une recherche expliquée au grand publicLe sujet, « Dynamiques adaptatives en dimension infinie et applications », avait également fait l’objet d’un effort de vulgarisation en amont de la soutenance. Bassirou Diop a préparé un carrousel pédagogique destiné à présenter les grandes lignes de ses recherches en une minute.
Cette démarche permet à un public extérieur aux mathématiques de découvrir le travail mené dans le cadre du doctorat. Elle accompagne un rendez-vous académique ouvert au public.