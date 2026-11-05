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Diass : les Ciments du Sahel dotent les écoles de 136 millions de FCFA


Rédigé le Jeudi 5 Novembre 2026 à 15:50 | Lu 58 fois Rédigé par Rédaction Thièsinfo


Les établissements scolaires de Diass bénéficient d’une dotation de 136 483 047 FCFA des Ciments du Sahel pour la rentrée 2026-2027. Fournitures, blouses et équipements accompagnent un programme présenté lors d’une remise symbolique en présence du maire Mamadou Ndione et de la communauté éducative.


Remise symbolique de fournitures scolaires à Diass — Image du reportage Thiesinfo TV.
Remise symbolique de fournitures scolaires à Diass — Image du reportage Thiesinfo TV.

Les Ciments du Sahel renouvellent leur appui aux établissements scolaires de la commune de Diass. Pour la rentrée 2026-2027, l’entreprise chiffre sa dotation à 136 483 047 FCFA. Une cérémonie de remise symbolique a réuni une délégation de la société, le maire Mamadou Ndione, un représentant du sous-préfet, des responsables de l’éducation, des enseignants et des représentants des parents d’élèves.

Des fournitures, des blouses et du mobilier scolaire

L’appui présenté dépasse la distribution de cahiers. Il comprend des fournitures scolaires, des blouses ainsi que du matériel destiné aux établissements, notamment des tables-bancs et des armoires. Les bénéficiaires cités dans le reportage relèvent de plusieurs niveaux : cases des tout-petits, écoles élémentaires, collège et lycées.

Les représentants de l’entreprise précisent que la cérémonie constitue une étape symbolique de l’opération. Une partie des fournitures avait déjà été acheminée dans les écoles au moment de la rencontre. La poursuite des remises était annoncée pour la semaine suivante. La distribution ne se limite donc pas aux lots présentés devant les invités.

Une enveloppe liée aux besoins de renouvellement

La délégation rappelle que la dotation de 2025 atteignait 162 305 523 FCFA. Le montant annoncé cette année est inférieur à celui de l’exercice précédent. Selon l’explication donnée pendant la cérémonie, certains équipements durables, à l’image des armoires, ne nécessitent pas un remplacement annuel et peuvent rester plusieurs années en service.

Cette variation est ainsi présentée comme liée au rythme de renouvellement du matériel. Les responsables réaffirment la continuité de l’accompagnement à chaque rentrée scolaire, dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise.

Mamadou Ndione met en avant les salles de classe

Le maire de Diass, Mamadou Ndione, a salué cette contribution en rappelant la priorité accordée par la commune à l’éducation et à la formation. Il a également présenté un bilan des infrastructures scolaires : selon lui, la municipalité a construit 24 salles de classe, auxquelles s’ajoutent neuf autres réalisées avec l’accompagnement des Ciments du Sahel en cinq ans, soit un total de 33 salles.

L’édile a aussi évoqué les travaux de réfection des écoles. Il insiste sur la complémentarité entre l’État, la collectivité territoriale, les entreprises, les associations et les familles pour améliorer les conditions d’apprentissage. Il a exprimé sa disponibilité à poursuivre cette collaboration au bénéfice de la population.

La réussite des élèves au centre des interventions

Les représentants des Ciments du Sahel ont présenté l’éducation et la santé comme les deux principaux axes de leur engagement sociétal. Ils ont rappelé les interventions de l’entreprise dans la construction et la réhabilitation d’infrastructures éducatives, en complément des dotations matérielles.

Leur message porte également sur les résultats attendus : les moyens mis à disposition doivent, selon eux, aider les élèves à progresser et à atteindre l’excellence. Enseignants et parents sont associés à cette ambition, avec l’objectif de voir les jeunes accéder à des formations et à des métiers qualifiés.

Le reportage ci-dessous restitue les interventions et la remise symbolique des fournitures à Diass.

Rédaction Thièsinfo
Contact de la rédaction : 77 531 25 79 — Pour vos couvertures médiatiques.




Rédaction Thièsinfo

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