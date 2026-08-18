De ses premiers pas à Thiès à son ascension comme l’un des conférenciers religieux les plus suivis du Sénégal, Tafsir Abdourahamane Gaye s’est construit un parcours remarquable, marqué par la transmission du savoir islamique, la maîtrise du Coran et une proximité particulière avec la jeunesse. Derrière le succès actuel de Tafsir Abdourahamane Gaye se cache une histoire faite de formation, de persévérance et surtout d’héritage familial. Ses premiers pas dans l’univers de la prédication islamique ont été effectués à Thiès, dans un environnement où l’enseignement du Coran et de la Sunnah occupe une place centrale. Tafsir Abdourahamane Gaye est issu d’une famille particulièrement connue dans le domaine de l’enseignement coranique. Son père, El Hadji Khalifa Gaye, a consacré une grande partie de sa vie à la transmission du savoir religieux. Une phrase attribuée à ce dernier résume parfaitement sa vision de l’éducation de ses enfants : « Je préfère avoir un fils qui maîtrise le Coran qu’un fils président de la République. » Avec le recul, le parcours de ses enfants semble donner une résonance particulière à cette conviction. Plusieurs de ses fils sont aujourd’hui devenus des références dans l’enseignement coranique et ont eux-mêmes contribué à la création et au développement de grandes écoles religieuses. Dans les pas de son père Tafsir Abdourahamane Gaye a naturellement suivi cette voie. Très tôt, il s’est intéressé à l’enseignement islamique, à la mémorisation du Coran et à la transmission du message religieux. Mais au-delà de l’apprentissage théorique, il s’est progressivement distingué par son talent dans l’art de la causerie religieuse. Il avait notamment l’habitude de fréquenter les Dahiras Ashaboul Keuhfi, une initiative portée par son frère El Hadji Idrissa Gaye, auprès duquel il a également été formé à la prise de parole et à l’art de raconter les grandes histoires de l’Islam. Cette formation allait jouer un rôle déterminant dans la suite de son parcours. De Thiès aux écrans de télévision Au fil des années, Tafsir Abdourahamane Gaye commence à se faire connaître au-delà des cercles religieux. Son éloquence, sa manière de raconter les événements historiques de l’Islam et surtout sa capacité à rendre les enseignements accessibles au grand public lui permettent de franchir une nouvelle étape. Il fait notamment ses premiers pas à la télévision, avec la présentation d’émissions sur 2STV. Mais c’est surtout à travers ses conférences consacrées à la vie du Prophète Muhammad (PSL) qu’il va véritablement marquer les esprits. Sa manière de revenir sur les épisodes les plus importants de la vie du Messager d’Allah, avec une narration chargée d’émotion, lui permet de toucher un public particulièrement large. Certaines de ses interventions, notamment celles consacrées aux derniers moments et au décès du Prophète Muhammad (PSL), ont profondément ému les Sénégalais. À partir de là, sa notoriété prend une nouvelle dimension. Un prêcheur proche de la jeunesse Si Tafsir Abdourahamane Gaye est aujourd’hui particulièrement suivi par les jeunes, c’est aussi parce qu’il a su adapter sa manière de communiquer aux attentes d’une nouvelle génération. Son discours repose sur la transmission du savoir religieux, mais également sur une narration vivante, des exemples concrets et une façon directe de s’adresser à son auditoire. Il est ainsi devenu une véritable source d’inspiration pour de nombreux jeunes qui souhaitent, à leur tour, s’engager dans l’enseignement religieux et la prédication. De la parole à l’action L’une des particularités du parcours de Tafsir Abdourahamane Gaye réside cependant dans sa volonté de ne pas limiter son action à la prédication. À Tassette, il a mis en place un complexe islamique destiné notamment à l’apprentissage du Coran et à la formation des jeunes. À travers cette initiative, plusieurs jeunes bénéficient d’un cadre d’apprentissage et de développement. Son parcours défend ainsi une idée forte : le savoir religieux peut aller de pair avec la formation, l’entrepreneuriat et la création d’opportunités pour la jeunesse. Tafsir Abdourahamane Gaye aurait également contribué à la création de plus d’une centaine d’emplois, une dimension qui donne une autre portée à son engagement. Un modèle qui dépasse la prédication De ses premiers pas à Thiès à son statut actuel de conférencier suivi dans plusieurs régions du Sénégal, Tafsir Abdourahamane Gaye a parcouru un long chemin. Son histoire est avant tout celle d’un héritier du savoir familial qui a réussi à construire sa propre identité dans le monde de la prédication. Mais elle est aussi celle d’un homme qui tente de montrer à la jeune génération qu’il est possible d’être enseignant religieux, conférencier, entrepreneur et créateur d’emplois. Son parcours peut donc se résumer en quelques mots : hériter du savoir, maîtriser la parole et transformer cette connaissance en action. Aujourd’hui, Tafsir Abdourahamane Gaye continue de s’imposer comme l’une des figures montantes de la prédication islamique au Sénégal, avec une audience particulièrement forte auprès des jeunes. De Thiès à Tassette, des Dahiras aux plateaux de télévision, des causeries aux initiatives éducatives : son parcours raconte finalement une ascension construite autour d’une conviction simple, celle que le savoir n’a de véritable valeur que lorsqu’il est transmis et mis au service de la société.