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DIRECT | Adama Fall face à Thièsinfo : vérités, tensions politiques et ambitions pour Thiès Ouest

Mardi 19 Mai 2026 - 23:52
Rédigé par Lat Soukabé Fall le Mardi 19 Mai 2026 à 23:52 | Lu 35 fois

Invité de Thièsinfo, Adama Fall est revenu sans détour sur la situation politique à Thiès Ouest, les relations internes au sein de PASTEF et les enjeux autour de la mairie.


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Au cours de cet entretien très suivi, Adama Fall a évoqué plusieurs sujets sensibles liés à la gestion locale, aux perspectives électorales et aux attentes des populations de Thiès Ouest. Face aux questions de Thièsinfo, il a apporté des précisions sur sa position politique, tout en répondant aux rumeurs concernant d’éventuelles tensions internes dans les rangs de PASTEF.
 

Le responsable politique a également insisté sur la nécessité d’unir les forces autour des priorités locales, notamment l’emploi des jeunes, l’assainissement, l’éclairage public et les infrastructures de proximité. Selon lui, les habitants de Thiès Ouest attendent des résultats concrets plutôt que des querelles politiques.
 

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte où les débats autour de la future gestion municipale alimentent déjà les discussions dans la capitale du Rail. Entre ambitions déclarées, repositionnements stratégiques et mobilisation des militants, la bataille politique pour Thiès Ouest semble désormais lancée.

Lat Soukabé Fall
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