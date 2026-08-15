POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ — SEYELATYR STUDIO PRO

Dernière mise à jour : 15 août 2026



1. Présentation

La présente politique de confidentialité décrit la manière dont l'application mobile Seyelatyr Studio Pro traite les informations et données de ses utilisateurs.



Seyelatyr Studio Pro est une application Android d'enregistrement, de traitement et de production audio et multimédia permettant notamment d'enregistrer une voix, importer et traiter des fichiers audio, écouter des radios Internet, enregistrer certains flux audio, gérer des projets et exporter des contenus multimédias.



L'application est éditée par THIESINFO THIES TV SARL, Thiès, Sénégal.



Contact relatif à la confidentialité :



E-mail : seyelatyr@hotmail.com

Téléphone : +221 77 531 25 79

Adresse : Villa 321 Fahu, Thiès, Sénégal.



Les coordonnées publiquement indiquées par Thiesinfo correspondent à cette adresse, cet e-mail et ce numéro de téléphone.



2. Données pouvant être traitées

Seyelatyr Studio Pro peut traiter certaines informations nécessaires au fonctionnement de l'application.



Lorsqu'un utilisateur crée un compte ou se connecte, l'application peut traiter son adresse e-mail, son nom ou nom d'affichage, les informations nécessaires à l'authentification, ainsi que des identifiants techniques de session.



Lorsqu'un utilisateur choisit la connexion avec Google, certaines informations d'identification sont fournies dans le cadre du processus d'authentification Google.



L'application peut demander l'autorisation d'utiliser le microphone afin d'effectuer un enregistrement audio lorsque l'utilisateur déclenche volontairement une fonction d'enregistrement.



L'utilisateur peut également choisir des fichiers audio, images ou autres contenus présents sur son appareil afin de les utiliser dans un projet.



3. Enregistrements audio et fichiers personnels

Les enregistrements audio, fichiers importés, images, projets et fichiers de travail sont destinés au traitement et à la production de contenus par l'utilisateur.



Dans le fonctionnement normal de Seyelatyr Studio Pro, les traitements audio et les fichiers des projets sont réalisés localement sur l'appareil de l'utilisateur.



Ces fichiers ne sont pas utilisés par THIESINFO THIES TV SARL pour établir des profils publicitaires, entraîner des systèmes publicitaires ou vendre des informations concernant les utilisateurs.



Lorsque l'utilisateur choisit volontairement la fonction de partage Android ou exporte un fichier vers un service externe, le traitement ultérieur du fichier dépend alors du service choisi par l'utilisateur.



4. Utilisation du microphone

L'accès au microphone est utilisé exclusivement pour permettre les fonctions d'enregistrement audio proposées par Seyelatyr Studio Pro.



Le microphone n'est pas utilisé pour écouter secrètement l'utilisateur.



Un enregistrement n'est réalisé que lorsque l'utilisateur active volontairement une fonction d'enregistrement.



Certaines fonctions d'enregistrement peuvent continuer à fonctionner en arrière-plan lorsqu'un enregistrement a été explicitement lancé. Android affiche alors les indications ou notifications requises pour signaler qu'un service d'enregistrement est actif.



5. Radio Internet

Seyelatyr Studio Pro permet d'écouter certains flux de radio disponibles sur Internet.



Lorsque l'utilisateur écoute une radio, son appareil se connecte au serveur de diffusion de la station ou de son fournisseur de streaming. Comme pour toute connexion Internet, le fournisseur du flux peut techniquement recevoir certaines informations réseau, notamment l'adresse IP de l'appareil.



Seyelatyr Studio Pro n'utilise pas ces connexions afin de constituer un profil publicitaire de l'utilisateur.



L'écoute de la radio peut être proposée gratuitement tandis que certaines fonctions avancées, notamment l'enregistrement d'un flux, peuvent être réservées aux utilisateurs Premium.



6. Comptes utilisateurs et authentification

Un utilisateur peut utiliser certaines fonctions de l'application sans abonnement Premium.



Pour les fonctionnalités qui nécessitent un compte, Seyelatyr Studio Pro peut utiliser un service sécurisé d'authentification et de gestion des comptes.



Les informations d'authentification sont utilisées exclusivement pour permettre notamment la création du compte, la connexion, la gestion du profil, la synchronisation du statut utilisateur et l'accès aux fonctions correspondant au compte.



Les mots de passe ne doivent jamais être communiqués à THIESINFO THIES TV SARL par e-mail, téléphone ou messagerie.



7. Abonnement Premium et Google Play Billing

La version de Seyelatyr Studio Pro distribuée sur Google Play utilise Google Play Billing pour les abonnements et achats numériques Premium.



Les transactions sont traitées par Google Play.



Seyelatyr Studio Pro peut recevoir de Google Play les informations techniques nécessaires pour déterminer si un abonnement Premium est actif, restaurer un achat et permettre l'accès aux fonctionnalités Premium.



THIESINFO THIES TV SARL ne reçoit pas directement les données complètes de carte bancaire ou autres informations bancaires utilisées par l'utilisateur pour payer sur Google Play.



Les conditions de paiement, renouvellement, annulation et remboursement peuvent également dépendre des règles applicables au compte Google Play de l'utilisateur.



8. Utilisation des données

Les informations traitées par Seyelatyr Studio Pro servent notamment à fournir les fonctionnalités demandées, authentifier les utilisateurs, maintenir les comptes, permettre l'utilisation de Premium, restaurer les achats, enregistrer et gérer les projets, traiter les contenus choisis par l'utilisateur, assurer la sécurité du service et répondre aux demandes d'assistance.



Nous ne vendons pas les données personnelles des utilisateurs.



9. Partage avec des prestataires

Certaines données peuvent être traitées par des prestataires techniques strictement nécessaires au fonctionnement de certaines fonctionnalités.



Cela peut notamment concerner les services d'authentification, Google pour les services Google et Google Play Billing, ainsi que les infrastructures techniques utilisées pour la gestion sécurisée des comptes.



Ces prestataires peuvent traiter les données conformément à leurs propres engagements contractuels et politiques de confidentialité.



Aucun partage n'est effectué dans le but de vendre les fichiers audio personnels de l'utilisateur ou de commercialiser leur contenu.



10. Conservation des données

Les contenus stockés localement sur l'appareil restent normalement présents jusqu'à leur suppression par l'utilisateur, la suppression du projet, la désinstallation de l'application ou la suppression des données de l'application par Android.



Les informations nécessaires au compte peuvent être conservées aussi longtemps que le compte est actif.



Lorsqu'un utilisateur demande la suppression de son compte, les données personnelles associées au compte et détenues par Seyelatyr Studio Pro sont supprimées, sauf lorsqu'une conservation limitée est légalement nécessaire, par exemple pour satisfaire une obligation légale, prévenir la fraude, assurer la sécurité ou résoudre un litige.



Certaines données relatives aux transactions Google Play peuvent être conservées par Google conformément aux obligations propres à Google et aux règles applicables aux transactions.



Google exige effectivement que la politique indique les règles de conservation et que la suppression du compte entraîne également la suppression des données associées, sous réserve des conservations légitimement nécessaires.



11. Sécurité

Nous prenons des mesures raisonnables afin de protéger les informations personnelles contre l'accès non autorisé, la modification, la divulgation ou la destruction.



Les communications avec les services Internet nécessaires à l'application sont réalisées à l'aide de mécanismes sécurisés lorsque ceux-ci sont disponibles.



L'utilisateur demeure responsable de la sécurité de son téléphone, de son compte Google et des fichiers qu'il choisit de partager avec d'autres applications.



12. Suppression du compte

Tout utilisateur disposant d'un compte Seyelatyr Studio Pro peut demander la suppression définitive de son compte.



La demande pourra être initiée depuis les paramètres du compte dans l'application ou depuis la page web dédiée à la suppression des comptes Seyelatyr Studio Pro.



L'utilisateur pourra également contacter :



seyelatyr@hotmail.com



Objet recommandé :



Suppression de mon compte Seyelatyr Studio Pro



La demande devra permettre d'identifier l'adresse e-mail du compte concerné.



Après vérification appropriée de la demande, le compte et les données personnelles associées détenues par Seyelatyr Studio Pro seront supprimés, à l'exception des informations dont la conservation temporaire serait nécessaire pour respecter une obligation légale, prévenir une fraude ou assurer la sécurité.



Google demande que la suppression puisse être initiée à la fois dans l'application et depuis une ressource web accessible même après la désinstallation de l'application.



13. Droits de l'utilisateur

Un utilisateur peut demander des informations concernant ses données personnelles, demander leur correction lorsqu'elles sont inexactes, demander la suppression de son compte et de ses données associées, ou contacter l'éditeur concernant toute question relative à la confidentialité.



Les demandes peuvent être adressées à :



seyelatyr@hotmail.com



14. Modifications de la présente politique

Cette politique peut être mise à jour afin de tenir compte de l'évolution de Seyelatyr Studio Pro, des services utilisés, de la réglementation ou des exigences des plateformes de distribution.



La date figurant en haut de la politique permet d'identifier sa dernière mise à jour.



En cas de modification importante concernant le traitement des données personnelles, une version mise à jour sera publiée sur cette page.



15. Contact

Pour toute question concernant cette politique de confidentialité ou le traitement des données dans Seyelatyr Studio Pro :



THIESINFO THIES TV SARL

Seyelatyr Studio Pro

Villa 321 Fahu

Thiès, Sénégal

E-mail : seyelatyr@hotmail.com

Téléphone : +221 77 531 25 79

