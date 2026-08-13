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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 15 AU 22 AOUT 2026


Rédigé le Samedi 15 Août 2026 à 12:04 | Lu 105 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 15 AU 22 AOUT 2026
  • Mayata Ndiaye : Tél : 33 951 84 33,  Hlm Thialy route de Mont-Rolland après Collège Saint Gabriel
  • Lamp Fall : Tél : 33 951 47 63, Médina Fall Tally Keur Cheikh prolongé
  • Champs de Courses : Tél : 33 952 03 63, Angle Laobé Diamaguène
  • Rahmane Grand Standing : Tél 33 951 08 08, Grand Standing Station EDK face Route Nationale N°1
  • Téranga : Tél : 33 951 26 27, Quartier Carrière en face Clinique Sagesse
  • Sainte Marie : Tél : 33 951 13 43, Fahu Keur Naarby arrêt Djakarta



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