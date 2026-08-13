- Mayata Ndiaye : Tél : 33 951 84 33, Hlm Thialy route de Mont-Rolland après Collège Saint Gabriel
- Lamp Fall : Tél : 33 951 47 63, Médina Fall Tally Keur Cheikh prolongé
- Champs de Courses : Tél : 33 952 03 63, Angle Laobé Diamaguène
- Rahmane Grand Standing : Tél 33 951 08 08, Grand Standing Station EDK face Route Nationale N°1
- Téranga : Tél : 33 951 26 27, Quartier Carrière en face Clinique Sagesse
- Sainte Marie : Tél : 33 951 13 43, Fahu Keur Naarby arrêt Djakarta
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Mont-Rolland : Yves Lamine Ciss fait de l’excellence scolaire sa priorité 13/08/2026 Thiès : Ibrahima Sy lance l’offensive pour l’hygiène hospitalière 10/08/2026 Énergies renouvelables : une nouvelle opportunité de formation pour les jeunes Senegalais 10/08/2026 Ahmed Saloum Dieng reçoit Sa Majesté Mansah Cissé au Sénégal pour le Magal de Touba. 06/08/2026 ISM Thiès : graduation de la 5e promotion de l’IFMES 30/07/2026
L'Actualité au Sénégal
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 15 AU 22 AOUT 2026
Rédigé le Samedi 15 Août 2026 à 12:04 | Lu 105 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Vendredi 7 Août 2026 - 20:08 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 08 AU 15 AOUT 2026
|
Vendredi 31 Juillet 2026 - 23:41 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 01 AU 08 AOUT 2026
Actualité à Thiès
Délibération du Bac 2026 – Lycée Saint-Gabriel (Sénégal)
Lat Soukabé Fall - 06/07/2026 - 0 Commentaire
Nouvelle Ville de Thiès : des documents falsifiés sèment l'inquiétude
Lat Soukabé Fall - 02/07/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Sénégal : nouvelle hausse à la pompe dès ce samedi
Lat Soukabé Fall - 15/08/2026 - 0 Commentaire
Le gouvernement sénégalais a annoncé une nouvelle hausse des prix du supercarburant et du gasoil à compter de ce samedi 15 août 2026. Une décision justifiée par l'augmentation des cours...
Financement public : le Sénégal prévoit de lever 487 milliards de FCfa au troisième trimestre
Rédaction - 14/08/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com