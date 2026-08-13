Le Sénégal accélère ses émissions sur le marché régional Le Trésor public sénégalais prévoit de mobiliser 487 milliards de FCfa sur le marché des titres publics de l’Uemoa durant le troisième trimestre 2026. Cette programmation intervient après près de 1 700 milliards de FCfa déjà levés depuis le début de l’année.

Entre juillet et septembre, plusieurs opérations sont ainsi prévues dans le cadre du calendrier établi pour le troisième trimestre.

La première émission, réalisée le 17 juillet, portait sur un montant de 100 milliards de FCfa. À l’issue de l’opération, le Trésor a retenu 90,249 milliards sur un total de 120,794 milliards de FCfa de soumissions. L’émission comprenait des Bons assimilables du Trésor (BAT) de 91 et 364 jours ainsi que des Obligations assimilables du Trésor (OAT) à trois et cinq ans.

Le 1er août, une nouvelle opération a permis de mobiliser 71,5 milliards de FCfa. Elle reposait sur un BAT à 364 jours et deux OAT à trois et cinq ans.

Le BAT à un an a enregistré la demande la plus importante, avec 34,3 milliards de FCfa retenus et un taux d’absorption proche de 100 %. Les OAT à trois ans ont permis de lever 23,4 milliards, contre 13,8 milliards pour les obligations à cinq ans. Pour cette dernière maturité, le taux d’absorption s’est établi à 54,7 %. Plusieurs émissions encore programmées Le calendrier des émissions reste soutenu pour les prochaines semaines. Une opération de 165 milliards de FCfa est prévue en août, comprenant un BAT de 45 milliards et trois OAT dont les maturités vont de trois à sept ans.

Une autre émission, programmée le 27 août, devrait porter sur 60 milliards de FCfa à travers un BAT et deux OAT à trois et cinq ans.

Une dernière opération de 100 milliards de FCfa est prévue en septembre pour compléter le programme du troisième trimestre.

Cette succession d’émissions intervient après un début d’année marqué par une importante activité du Sénégal sur le marché régional. Selon les données cumulées d’Umoa-Titres, 61 opérations ont été réalisées entre janvier et juillet 2026, dont 22 émissions de BAT et 39 émissions d’OAT.

Ces opérations ont permis au Trésor de mobiliser 1 699 milliards de FCfa, répartis entre 920 milliards provenant des bons et 778,48 milliards issus des obligations.

Sur la même période, l’État a remboursé 1 091 milliards de FCfa de capital, auxquels se sont ajoutés 181 milliards de FCfa au titre des intérêts. Un objectif de 2 400 milliards pour 2026 Pour l’ensemble de l’année 2026, le Sénégal prévoit de lever 2 400 milliards de FCfa sur le marché des titres publics de l’Uemoa.

Ce montant dépasse les 2 225 milliards de FCfa mobilisés en 2025. Parmi les principales opérations réalisées cette année figure celle du 16 janvier, qui avait permis au Trésor de lever 154 milliards de FCfa alors que 140 milliards étaient initialement recherchés.

À travers ces différentes opérations, l’État poursuit la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ses besoins, tout en continuant de recourir au marché régional des titres publics.