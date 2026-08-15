Dernière mise à jour : 15 août 2026



Cette page permet aux utilisateurs de Seyelatyr Studio Pro, éditée par THIESINFO THIES TV SARL, de demander la suppression définitive de leur compte et des données associées.



Comment supprimer votre compte

Vous pouvez demander la suppression de votre compte de deux manières.



Depuis l’application : ouvrez Seyelatyr Studio Pro → Paramètres → Compte → Supprimer définitivement mon compte. Suivez les étapes de confirmation affichées.



Depuis le Web, même si vous avez déjà désinstallé l’application : envoyez un e-mail à :



seyelatyr@hotmail.com



avec pour objet :



Suppression de mon compte Seyelatyr Studio Pro



Envoyez de préférence la demande depuis l’adresse e-mail utilisée pour votre compte Seyelatyr Studio Pro et indiquez cette adresse dans le message.



Vous pouvez utiliser le texte suivant :



Je demande la suppression définitive de mon compte Seyelatyr Studio Pro associé à l’adresse e-mail [votre adresse e-mail], ainsi que des données personnelles associées à ce compte.



Cette procédure répond à l’exigence Google Play selon laquelle un utilisateur doit pouvoir initier la suppression depuis une ressource web sans devoir réinstaller l’application.



Données supprimées

Après vérification de la demande, nous supprimons les données liées au compte que nous contrôlons, notamment :



le compte d’authentification Seyelatyr Studio Pro ;

l’adresse e-mail associée au compte ;

le nom ou nom d’affichage enregistré sur nos serveurs ;

les informations de profil associées au compte ;

les statuts et informations techniques du compte conservés dans notre base de données ;

les autres données personnelles directement associées au compte et détenues par Seyelatyr Studio Pro.

Google demande que la suppression d’un compte entraîne également la suppression des données utilisateur associées au compte, et pas simplement la désactivation du compte.



Données conservées sur votre téléphone

Les enregistrements audio, images, projets et fichiers exportés stockés localement sur votre téléphone ne sont pas automatiquement supprimés lors de la suppression du compte.



Vous pouvez les supprimer vous-même depuis Seyelatyr Studio Pro, depuis le gestionnaire de fichiers Android ou en supprimant les données de l’application.



Abonnement Google Play

La suppression de votre compte Seyelatyr Studio Pro n’annule pas automatiquement un abonnement Google Play actif.



Si vous avez souscrit à Premium, annulez également votre abonnement depuis :



Google Play Store → Profil → Paiements et abonnements → Abonnements → Seyelatyr Studio Pro → Annuler l’abonnement.



Les données de transaction conservées directement par Google Play sont gérées par Google conformément à ses propres obligations et politiques.



Données pouvant être conservées temporairement

Certaines informations limitées peuvent être conservées lorsqu’une obligation légale, une exigence de sécurité, la prévention de la fraude ou le règlement d’un litige l’impose.



Lorsque de telles données sont conservées, elles ne sont pas utilisées à d’autres fins et sont supprimées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.



Google autorise ce type de conservation pour des raisons légitimes à condition de l’expliquer clairement aux utilisateurs.



Délai de traitement

Nous traitons les demandes de suppression dans les meilleurs délais et, sauf difficulté particulière nécessitant une vérification supplémentaire, dans un délai maximal de 30 jours.



Une confirmation peut être envoyée à l’adresse e-mail associée au compte lorsque la suppression est terminée.



Besoin d’aide ?

Pour toute question concernant la suppression de votre compte :



THIESINFO THIES TV SARL

Seyelatyr Studio Pro

Thiès, Sénégal

E-mail : seyelatyr@hotmail.com

Téléphone : +221 77 531 25 79

