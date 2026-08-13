À Mont-Rolland, la célébration des meilleurs élèves tend à devenir une tradition. Pour Yves Lamine Ciss, il ne s’agit pas uniquement de distribuer des cadeaux à ceux qui se sont distingués au cours de l’année scolaire. La cérémonie doit aussi créer une émulation et transmettre un message aux élèves, aux parents et aux enseignants.

« Cela commence à devenir une habitude parce que, presque chaque année, nous organisons cette cérémonie pour encourager les enfants, surtout les meilleurs, à continuer leurs efforts. On peut être premier cette année et ne pas l’être l’année prochaine. Il faut donc encore doubler d’efforts pour conserver cette place », a expliqué Yves Lamine Ciss.

Le maire estime également que voir les lauréats rentrer chez eux avec des récompenses peut stimuler leurs camarades et installer progressivement une culture de la performance dans les établissements scolaires de la commune.

« Faire de Mont-Rolland une commune où l’enseignement est excellent »

L’objectif de la municipalité va ainsi au-delà de la récompense individuelle. Yves Lamine Ciss entend faire de l’excellence scolaire un marqueur de la commune.

« Nous voulons encourager les enfants, les motiver, mais surtout faire en sorte que la commune de Mont-Rolland soit une commune où l’enseignement est excellent », a-t-il déclaré.

La nature des récompenses a, selon le maire, été pensée en fonction des besoins des élèves. Des tablettes dotées de contenus éducatifs ont été remises à certains lauréats. Des vélos sont destinés notamment aux élèves vivant dans des villages éloignés de leur établissement, afin de réduire les difficultés liées au transport scolaire.

Des livres correspondant aux programmes des classes supérieures ont également été distribués afin de permettre aux bénéficiaires de prendre de l’avance pendant les vacances. Des ordinateurs ont, en outre, été remis à des lycéens, notamment dans les classes scientifiques et en terminale.

Près de 200 millions de FCFA consacrés à l’éducation et à la formation

Pour Yves Lamine Ciss, l’éducation constitue l’un des principaux postes d’intervention de la municipalité. Le maire affirme que le conseil municipal procède, lorsque cela est nécessaire, à des réaménagements budgétaires afin de renforcer les crédits destinés au secteur.

« L’éducation, pour nous, c’est la priorité. Si j’évalue à peu près ce que nous avons investi dans l’éducation et la formation ces dernières années, nous sommes au moins à 200 millions de francs CFA. Vu nos maigres moyens, je pense que c’est beaucoup », a-t-il indiqué.

L’un des exemples avancés par l’édile concerne la situation du lycée de Mont-Rolland. Confrontée à un déficit de salles et de tables-bancs en début d’année scolaire, la commune a décidé d’intervenir malgré les limites liées au partage institutionnel des compétences.

Selon Yves Lamine Ciss, cinq salles de classe ont ainsi été construites rapidement. La municipalité a également renforcé l’équipement de l’établissement, portant, d’après le maire, à environ 225 le nombre de tables-bancs mobilisées dans le cadre de cette intervention.

« Les enfants devaient parfois rester deux jours dans la semaine sans aller à l’école parce qu’il n’y avait pas suffisamment de places. La commune s’est rapidement réunie et nous avons décidé de construire cinq salles de classe au lycée », a relaté le maire.

Yves Lamine Ciss vise les 100 % de réussite

Malgré ces investissements, le maire refuse de considérer la mission comme achevée. Son véritable indicateur de satisfaction reste, dit-il, le taux de réussite des élèves de Mont-Rolland aux différents examens.

« Je ne serai totalement satisfait que lorsque, après les examens, on me dira que partout à Mont-Rolland, c’est 100 %. Tant qu’il y aura un élève qui échoue, je ne serai satisfait qu’à moitié », a-t-il soutenu.

Yves Lamine Ciss salue toutefois le travail des enseignants et rappelle que les performances scolaires ne reposent pas exclusivement sur eux. Il plaide pour une responsabilité partagée entre enseignants, familles, commune, État et autres collectivités compétentes.

« La réussite de l’enfant dépend de beaucoup de choses. Il y a les parents d’élèves, les enseignants, la mairie, l’État et les autres collectivités. Si tous les acteurs font leur travail, je pense qu’on peut atteindre les 100 %. La réussite doit être la règle et l’échec l’exception », a-t-il martelé.

Le maire alerte sur l’usage du téléphone portable

Dans son intervention, Yves Lamine Ciss a également insisté sur un phénomène qu’il juge préoccupant : la place croissante du téléphone portable dans la vie des enfants et des adolescents.

« Aujourd’hui, la société sénégalaise est malade du portable. Il n’y a presque plus de communication directe entre les enfants et les parents », a-t-il déploré.

Le maire appelle à une réflexion sur l’accès des mineurs à certaines plateformes et applications. Il invite surtout les parents à exercer davantage de contrôle, notamment durant les périodes d’examen.

Évoquant les cas de triche au moyen de téléphones portables lors des examens, l’édile n’a pas caché son indignation. Il considère que les familles ont un rôle déterminant à jouer dans la prévention de ces pratiques.

« Pendant les examens, il est interdit de faire entrer des téléphones portables dans les centres. Les parents doivent jouer leur rôle en confisquant les portables lorsque les enfants vont composer. Nous lançons ce message pour que cela cesse », a-t-il déclaré.

Douze nouvelles salles de classe annoncées au lycée

La commune ne compte pas s’arrêter aux réalisations déjà engagées. Yves Lamine Ciss a annoncé plusieurs perspectives pour renforcer encore la carte scolaire et les capacités d’accueil des établissements.

Un projet de création d’un nouveau collège d’enseignement moyen est notamment en cours afin de rapprocher l’école de plusieurs villages et de réduire les distances parcourues quotidiennement par les élèves.

Au niveau du lycée, le maire annonce également un projet réalisé avec un partenaire et portant sur la construction de douze salles de classe supplémentaires.

« Il y a un projet en cours avec un partenaire qui va construire douze salles de classe au lycée. Avec cela, je pense qu’il n’y aura plus de problème de salles de classe », a-t-il annoncé.

Le maire s’est par ailleurs réjoui de la reconnaissance officielle obtenue par un établissement privé de la commune, saluant les responsables et l’ensemble des acteurs ayant travaillé à l’aboutissement de cette procédure.

50 élèves attendus en formation numérique

Au-delà des infrastructures, Mont-Rolland entend aussi investir dans les compétences. Selon Yves Lamine Ciss, 50 élèves, de la 6e à la terminale ainsi que des apprenants de la formation professionnelle, doivent bénéficier d’une formation au numérique pendant les vacances.

Des colonies de vacances et différentes activités culturelles sont également prévues pour les plus jeunes, avec notamment des concours de chant, de danse et d'autres animations.

Cette orientation traduit la volonté affichée par la municipalité de prolonger l’action éducative au-delà de la seule année scolaire, en associant enseignement, formation, culture et ouverture au numérique.

Après l’excellence scolaire, l’ambition d’un « Mont-Rolland vert et propre »

Yves Lamine Ciss a enfin élargi son appel à la mobilisation citoyenne au cadre de vie. Un programme de reboisement doit être lancé dans la commune, avec une invitation adressée aux populations à participer massivement aux opérations.

« Nous voulons un Mont-Rolland vert et un Mont-Rolland propre », a conclu le maire.

De la récompense des meilleurs élèves à la construction d’infrastructures scolaires, en passant par le numérique, le transport des élèves et l’encadrement pendant les vacances, Yves Lamine Ciss place ainsi l’éducation au centre de son discours pour l’année scolaire 2025-2026. Avec un cap désormais clairement affiché : transformer les investissements matériels en résultats scolaires et pousser progressivement Mont-Rolland vers l’excellence.

▶️ Voir la déclaration de Yves Lamine Ciss

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