La hausse du coût de la vie pèse davantage sur les ménages La cherté de la vie continue de peser sur les ménages sénégalais. Alors que les dépenses quotidiennes augmentent, les revenus de nombreuses familles ne suivent pas nécessairement la même évolution. Cette situation concerne désormais aussi des salariés disposant pourtant de revenus réguliers.

Les dépenses liées à l’alimentation, au transport, au logement et aux autres besoins essentiels absorbent une part de plus en plus importante des ressources disponibles.

Les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie reprises par L’Observateur illustrent cette évolution. L’indice harmonisé des prix à la consommation est passé de 101,6 points en juin 2026 à 102,6 points en juillet, soit une progression mensuelle d’environ 1 %.

Sur un an, l’évolution apparaît toutefois plus modérée. En juillet 2025, l’indice s’établissait à 102,3 points, ce qui correspond à une hausse d’environ 0,3 % en juillet 2026.

Certaines catégories de produits connaissent néanmoins des augmentations beaucoup plus importantes. Les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ont notamment progressé de 2,3 % sur le mois.

Les légumes sont particulièrement concernés. Les légumes-fruits frais affichent une hausse de 26,2 %, tandis que les légumineuses vertes progressent de 21,9 %. Les tubercules augmentent de 5,4 % et les légumes à feuilles de 3,2 %.

Pour les ménages, ces augmentations se traduisent par des changements dans les habitudes d’achat. Certains produits sont achetés en plus petites quantités ou retirés du panier. La baisse du pouvoir d’achat oblige ainsi de nombreuses familles à faire des choix entre différents besoins essentiels. La solidarité familiale davantage sollicitée Le sociologue Dr Abdou Khadre Sankon estime que les difficultés actuelles dépassent la seule question économique. La pression sur les revenus sollicite davantage la solidarité familiale, notamment lorsque les personnes ayant un emploi doivent également soutenir des parents ou d’autres membres de leur famille.

Un salarié qui vient d’accéder à l’emploi et souhaite construire son autonomie peut ainsi se retrouver rapidement responsable de plusieurs proches. Même lorsque son salaire ne change pas, les charges qu’il doit supporter peuvent augmenter.

Les relations de couple peuvent également subir les conséquences de cette situation. Lorsque les revenus ne permettent plus de couvrir convenablement le loyer, l’alimentation, les dépenses scolaires, le transport et les autres charges, les difficultés financières peuvent provoquer des tensions au sein des ménages.

Le sociologue estime notamment qu’une étude de l’évolution du taux de divorce sur plusieurs mois pourrait permettre d’évaluer l’impact de la dégradation des conditions de vie sur les relations conjugales. Les femmes jouent un rôle important dans l’équilibre des foyers Dans de nombreuses familles, les femmes participent également à la recherche de solutions face à la baisse du pouvoir d’achat. Lorsque le revenu principal ne suffit plus, certaines développent des activités génératrices de revenus afin de contribuer aux dépenses du ménage.

Parallèlement, l’État a mis en place une intervention destinée aux ménages considérés comme vulnérables. Selon L’Observateur, 7,2 milliards de FCFA ont été mobilisés dans le cadre des « filets sociaux » au profit de 92 976 ménages, avec une aide annoncée de 135 000 FCFA par famille.

Ces aides peuvent permettre d’atténuer les difficultés rencontrées par les ménages les plus fragiles. Elles ne permettraient toutefois pas, selon les spécialistes cités, de résoudre à elles seules les causes structurelles du problème. Une pression qui affecte également le moral Les conséquences de la précarité ne se limitent pas aux finances des ménages. Le psychologue-conseiller Babacar Diakhaté souligne que des difficultés économiques prolongées peuvent entraîner de la frustration, un sentiment d’échec, du désespoir ou encore une perte de repères.

Chez certaines personnes particulièrement vulnérables, cette pression peut également favoriser des comportements dangereux ou désespérés, allant de la violence à certains actes délictueux et, dans certains cas, à des pensées ou passages à l’acte suicidaires.

Les réseaux sociaux peuvent par ailleurs accentuer ce malaise. L’exposition quotidienne aux réussites, aux modes de vie et aux opportunités présentées par d’autres peut renforcer chez certaines personnes l’impression de rester à l’écart ou de ne pas progresser.

Les difficultés financières peuvent aussi fragiliser la place du principal soutien économique du foyer. Lorsqu’il ne parvient plus à répondre aux besoins essentiels de sa famille, la frustration, la culpabilité ou le sentiment d’impuissance peuvent s’installer.

Ainsi, derrière les chiffres de l’évolution des prix, la hausse du coût de la vie touche également les relations familiales, la solidarité, les couples et le bien-être psychologique des ménages.



dakaractu