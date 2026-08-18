Un jeune homme perd la vie dans un accident à Ndiakhaté Un accident de la circulation s’est produit hier à hauteur du village de Ndiakhaté, dans la commune de Chérif Lô, dans la région de Thiès.

La collision a impliqué deux motos. Sur l’une d’elles se trouvaient trois personnes. Après le choc, la moto s’est renversée sur la chaussée.

Selon une source, le jeune homme installé à la dernière place est tombé sur la route et a perdu la vie. Les deux autres occupants ont, quant à eux, subi des blessures légères.

La moto transportant les trois personnes se dirigeait vers Tivaouane dans le cadre des préparatifs du Maouloud.

Le corps de la victime a été transporté et déposé à la morgue de l’hôpital de Thiès.