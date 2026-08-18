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Chérif Lô : un mort dans une collision entre deux motos


Rédigé le Mardi 18 Août 2026 à 09:57 | Lu 155 fois Rédigé par


Un accident entre deux motos a fait un mort et deux blessés légers à Ndiakhaté, dans la commune de Chérif Lô, à quelques jours du Maouloud.


Chérif Lô : un mort dans une collision entre deux motos

Un jeune homme perd la vie dans un accident à Ndiakhaté

Un accident de la circulation s’est produit hier à hauteur du village de Ndiakhaté, dans la commune de Chérif Lô, dans la région de Thiès.
La collision a impliqué deux motos. Sur l’une d’elles se trouvaient trois personnes. Après le choc, la moto s’est renversée sur la chaussée.
Selon une source, le jeune homme installé à la dernière place est tombé sur la route et a perdu la vie. Les deux autres occupants ont, quant à eux, subi des blessures légères.
La moto transportant les trois personnes se dirigeait vers Tivaouane dans le cadre des préparatifs du Maouloud.
Le corps de la victime a été transporté et déposé à la morgue de l’hôpital de Thiès.



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