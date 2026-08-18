Les demandes d’admission ouvertes sur Campusen

La plateforme Campusen a officiellement ouvert ses inscriptions lundi 17 août 2026 pour les nouveaux bacheliers souhaitant intégrer les universités publiques et les Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) du Sénégal.



Selon la Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES), les demandes d’admission pourront être déposées jusqu’au dimanche 13 septembre.



Cette procédure concerne les candidats ayant obtenu leur baccalauréat lors de la session normale de 2026. Pour effectuer leur demande d’orientation, ils doivent se rendre sur la plateforme dédiée et créer un compte.



Les bacheliers sont ensuite invités à suivre les différentes étapes prévues jusqu’à la validation définitive de leur demande d’admission.



Ils doivent également renseigner, dans l’ordre, les universités publiques et les ISEP dans lesquels ils souhaitent poursuivre leurs études.



La DGES rappelle ainsi aux nouveaux bacheliers concernés de respecter la procédure et les délais prévus pour effectuer leur demande d’orientation.

