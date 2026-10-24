Le premier grand rendez-vous anglais de la journée se joue à Villa Park. Manchester City confirme sur son site officiel un début de rencontre à 12 h 30 au Royaume-Uni, soit 11 h 30 à Dakar, samedi 24 octobre. Pour le public sénégalais, l’intérêt dépasse le classement du championnat : cette affiche réunit les clubs d’Iliman Ndiaye et du duo Nicolas Jackson–Ibrahim Mbaye.

City cherche à poursuivre son départ parfait

Selon la présentation officielle des Citizens, l’équipe d’Enzo Maresca aborde ce déplacement après sept victoires consécutives en Premier League. Le club indique également qu’Erling Haaland est disponible, tandis que la situation de Nico O’Reilly, Mateo Kovačić et Matheus Nunes doit encore être évaluée. Une série victorieuse ne dispense donc pas l’encadrement de gérer les disponibilités de son effectif.

Villa Park représente un test particulier : la précédente visite de City s’était terminée par une défaite 1-0. Aston Villa avait aussi remporté la dernière confrontation de championnat à Manchester, 2-1. Ces résultats rappellent la difficulté du déplacement, sans préjuger du scénario de la rencontre de ce samedi.

Iliman Ndiaye, l’influence avant le premier but

Dans son analyse publiée vendredi, Dsports relève trois passes décisives en dix apparitions pour Iliman Ndiaye avec City. L’international sénégalais reste alors à la recherche de son premier but sous ses nouvelles couleurs. Son apport ne se réduit cependant pas à cette attente : la capacité à éliminer un adversaire et à créer une occasion compte aussi dans l’animation offensive.

L’angle à suivre sera donc double : son temps de jeu et la nature de son influence sur les attaques mancuniennes. Une titularisation, une entrée en cours de match et une action décisive sont trois informations différentes. Aucune composition officielle n’est présentée ici comme acquise avant sa publication.

Jackson et Mbaye dans le camp adverse

Aston Villa présente bien Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye comme deux de ses joueurs dans ses communications récentes consacrées à la sélection sénégalaise. Le club a également mis en avant le doublé de Jackson lors du succès européen 6-0 contre Fenerbahçe, le 14 octobre. Cette performance constitue un repère récent, à distinguer du bilan en Premier League.

Pour les supporters des Lions, cette confrontation permettra d’observer des profils complémentaires dans un même environnement compétitif. L’équipe nationale les rassemble ; le championnat les place cette fois dans des camps opposés. Le statut exact de chacun dépendra de la feuille de match et des choix des entraîneurs.

Repères pratiques : samedi 24 octobre, Aston Villa–Manchester City, Villa Park, 11 h 30 à Dakar. Les annonces de diffusion du club anglais concernent notamment le marché britannique : elles ne permettent pas, à elles seules, de garantir l’accès à une chaîne depuis le Sénégal.

Sources : Manchester City, présentation officielle ; Dsports, 23 octobre ; Aston Villa, internationaux ; Aston Villa, réaction de Jackson.

Iliman Ndiaye sous les couleurs du Sénégal. Illustration d’archives Thièsinfo, distincte de la rencontre Aston Villa–Manchester City.

Thiesinfo seyelatyr