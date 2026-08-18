Les députés valident la réforme de l’article 37 La proposition de loi n°33/2026 portant modification de l’article 37 de la Constitution a été adoptée ce lundi par l’Assemblée nationale.

Sur les 135 députés ayant pris part au vote, 133 ont voté en faveur du texte, tandis que 2 se sont prononcés contre. Aucune abstention n’a été enregistrée.

La réforme élargit l’obligation de déclaration et de publication du patrimoine à plusieurs hautes autorités de l’État. Elle concerne désormais le président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre, en plus du président de la République.

Le texte a ainsi obtenu une très large majorité au sein de l’hémicycle, malgré les critiques formulées par plusieurs députés pendant les débats.

Certains parlementaires ont notamment contesté les conditions dans lesquelles la proposition a été examinée, tandis que d’autres ont estimé que cette révision pouvait être motivée par des considérations politiques.

Malgré ces réserves, la proposition de loi a finalement été approuvée par une nette majorité des votants.