Menu
Thiesinfo
● EN DIRECT
Actualités au Sénégal • Thiesinfo TV • Direct & Replay
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact

Thiès : L’association ETTU NDIOBBA de Grand Thiès offre un défibrillateur cardiaque à l’hôpital régional pour sauver des vies

Thiès : L’association ETTU NDIOBBA de Grand Thiès offre un défibrillateur cardiaque à l’hôpital régional pour sauver des vies

Moustapha Diaw vers Diomaye Président ? Le vieux loup politique cherche-t-il une nouvelle tanière à Thiès ?

Moustapha Diaw vers Diomaye Président ? Le vieux loup politique cherche-t-il une nouvelle tanière à Thiès ?
● EN DIRECT
Actualités au Sénégal • Thiesinfo TV • Direct & Replay
Inscription à la newsletter
Cérémonies

Emissions

Actualité nationale: Ousmane Diop répond aux questions des Sénégalais

12/06/2026
Actualité nationale: Ousmane Diop répond aux questions des Sénégalais

🔥Sénégal Infos Matin : Toute l’Actualité au Sénégal en Direct 11 06 2026

11/06/2026
🔥Sénégal Infos Matin : Toute l’Actualité au Sénégal en Direct 11 06 2026

🔥SÉNÉGAL INFOS MATIN – Tout l'actualité du jour (Sonko, Diomaye Faye, Faits Divers)

08/06/2026
🔥SÉNÉGAL INFOS MATIN – Tout l'actualité du jour (Sonko, Diomaye Faye, Faits Divers)

🔥Sénégal Infos Matin : Toute l’Actualité du Jour au Sénégal en Direct 05 06 2026

05/06/2026
🔥Sénégal Infos Matin : Toute l’Actualité du Jour au Sénégal en Direct 05 06 2026

Cérémonies

Thiès : lancement des cartes NRJ/Jàmm Ji sous la supervision d’Abdou Khadre Ndiaye

18/05/2026
Thiès : lancement des cartes NRJ/Jàmm Ji sous la supervision d’Abdou Khadre Ndiaye

Sokhna Aïda Diallo réaffirme son engagement à perpétuer la commémoration du 17 avril

18/04/2026
Sokhna Aïda Diallo réaffirme son engagement à perpétuer la commémoration du 17 avril

Concours de récital du Coran à Thiès : Cheikh Ahmed Saloum Dieng appelle à la paix et soutient l’Iran et la Palestine

07/03/2026
Concours de récital du Coran à Thiès : Cheikh Ahmed Saloum Dieng appelle à la paix et soutient l’Iran et la Palestine

Thiès en prière : 28ᵉ édition de la grande conférence religieuse de Grand Standing

01/03/2026
Thiès en prière : 28ᵉ édition de la grande conférence religieuse de Grand Standing
PEOPLE

People

Ousmane Sonko reconduit à l’unanimité à la présidence de Pastef lors du premier congrès national

08/06/2026
Ousmane Sonko reconduit à l’unanimité à la présidence de Pastef lors du premier congrès national

REUG REUG remet son titre en jeu face à Anatoly Malykhin lors d’un combat revanche très attendu

13/04/2026
REUG REUG remet son titre en jeu face à Anatoly Malykhin lors d’un combat revanche très attendu

Tourisme

Mbour, entre authenticité côtière et dynamisme économique

18/11/2025
Mbour, entre authenticité côtière et dynamisme économique

🏖️ Top 10 des plus belles plages du monde selon Tripadvisor : un classement paradisiaque pour l’été 2024

28/07/2025
🏖️ Top 10 des plus belles plages du monde selon Tripadvisor : un classement paradisiaque pour l’été 2024
Entête
Thiesinfo TV Thiesinfo TV
Facebook Facebook
ANNONCES
Flux RSS
Sport et Culture

Sport

Le Sénégal et l’Arabie saoudite se neutralisent en match de préparation

10/06/2026
Le Sénégal et l’Arabie saoudite se neutralisent en match de préparation

Culture

À Thiès, Ma Sané appelle à un soutien renforcé des artistes locaux

27/03/2026
À Thiès, Ma Sané appelle à un soutien renforcé des artistes locaux
Liste de liens
Rfm en Direct
Senegal7
PressAfrik
Leral
Igfm
Télécharger 1xbet
DAKARACTU
SENEWEB
Site Africain
Suivez-nous
NETALI NETALI
Dans la boutique
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags