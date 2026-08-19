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AG Thiès Sunu Momel : Habib Kane déclare sa candidature à la mairie de Thiès


Rédigé le Mercredi 19 Août 2026 à 16:51 | Lu 103 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La scène politique thiessoise s’anime à l’approche des prochaines échéances électorales. Habib Kane, figure de l’Alliance Génération Thiès Sunu Momel (AG Thiès Sunu Momel), a officiellement annoncé sa candidature à la mairie de Thiès. Une déclaration qui ouvre une nouvelle séquence dans la bataille pour la conquête de l’hôtel de ville.


Habib Kane entend ainsi porter une nouvelle ambition pour la ville de Thiès et mobiliser autour de sa candidature les populations, les jeunes, les femmes ainsi que les différentes forces vives de la cité.
 

À travers cette candidature, le responsable d’AG Thiès Sunu Momel souhaite se positionner comme une alternative dans le paysage politique local. Son ambition devrait désormais être de transformer cette annonce en dynamique de terrain, avec une présence renforcée dans les quartiers et auprès des populations.
 

Cette déclaration intervient dans un contexte de recomposition politique à Thiès, où plusieurs acteurs cherchent à renforcer leur ancrage local et à se positionner en vue des prochaines échéances. La candidature de Habib Kane pourrait ainsi contribuer à redessiner les rapports de force dans la capitale du Rail.
 
Les prochaines semaines permettront de mesurer la capacité d’AG Thiès Sunu Momel à mobiliser autour de son candidat et à construire une véritable dynamique électorale. La bataille pour la mairie de Thiès s’annonce d’ores et déjà ouverte.



Lat Soukabé Fall

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