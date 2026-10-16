TikTok, avances financières et meubles fantômes : six personnes portent plainte

Des vidéos attractives pour attirer les clients Les réseaux sociaux sont devenus des espaces privilégiés pour la promotion et la commercialisation de produits, notamment les meubles et les articles d’ameublement. Mais derrière les vitrines numériques et les vidéos séduisantes peuvent également se cacher des pratiques commerciales frauduleuses présumées.



À Keur Massar, une affaire de commandes de meubles passées sur TikTok a conduit à l’interpellation d’un homme présenté comme un faux menuisier. Selon les éléments de l’enquête rapportés par la presse, le suspect, identifié sous les initiales Y. Diop, aurait utilisé un compte TikTok pour proposer des meubles modernes à des clients potentiels.



Pour donner une apparence de sérieux à son activité, il publiait régulièrement des vidéos présentant différents modèles de meubles. Ces contenus visuels auraient permis d’attirer plusieurs acheteurs, séduits par les produits exposés et convaincus de pouvoir concrétiser leurs commandes.



Les clients intéressés passaient alors commande et versaient des avances financières destinées à la réalisation ou à l’acquisition des meubles souhaités.

Des avances allant de 95 000 à plus de 1,4 million FCFA Selon les informations disponibles, les sommes versées par les clients variaient considérablement. Certains acheteurs auraient déboursé 95 000 francs CFA, tandis que d’autres auraient engagé jusqu’à 1 413 000 francs CFA.



Mais après l’encaissement des fonds, les meubles commandés n’auraient jamais été livrés, d’après les déclarations rapportées dans cette affaire.



Les clients se seraient ainsi retrouvés dans une situation particulièrement préoccupante : après avoir transféré des sommes parfois importantes, ils n’auraient reçu ni les meubles attendus ni, selon les éléments publiés, une solution permettant de régler leur différend.



Cette affaire illustre les risques auxquels s’exposent les consommateurs lorsqu’ils effectuent des achats à distance auprès de vendeurs dont l’identité, l’adresse professionnelle et la fiabilité n’ont pas été suffisamment vérifiées.

Une première plainte déclenche l’enquête C’est finalement une cliente, identifiée sous les initiales N. M. Guéye, qui aurait décidé de saisir les forces de l’ordre après avoir constaté que les engagements pris par le vendeur n’étaient pas respectés.



Estimant avoir été victime d’une escroquerie présumée, elle s’est rendue à la brigade territoriale de gendarmerie de Keur Massar pour déposer une plainte.



Les enquêteurs ont ensuite convoqué le mis en cause et procédé à son interrogatoire. À l’issue de cette phase de l’enquête, l’homme a été placé en garde à vue, selon les informations rapportées.



L’interpellation a alors provoqué d’autres réactions. Des personnes qui affirmaient avoir vécu des situations similaires se sont manifestées auprès des forces de l’ordre après avoir appris l’arrestation du suspect.

Six personnes se constituent partie civile Au total, six personnes se sont constituées partie civile dans le dossier. Le préjudice financier global est estimé à plus de deux millions de francs CFA.



Le nombre de plaignants et la diversité des sommes annoncées donnent à cette affaire une dimension plus large que celle d’un simple différend commercial entre un vendeur et un acheteur.



Les investigations devront notamment permettre d’établir les circonstances exactes des transactions, les montants effectivement versés, les engagements pris envers chaque client et les responsabilités éventuelles du mis en cause.



La justice devra également examiner les faits dénoncés et déterminer s’ils constituent les infractions poursuivies.

Un déferrement devant le procureur Le vendredi matin, la brigade territoriale de gendarmerie de Keur Massar a déféré Y. Diop devant le procureur Saliou Dicko. Le suspect doit répondre de faits présumés d’escroquerie et d’abus de confiance.



Ce déferrement marque une nouvelle étape de la procédure judiciaire. Il ne constitue toutefois pas une déclaration de culpabilité : les faits reprochés devront être examinés par les autorités judiciaires compétentes, dans le respect de la présomption d’innocence.



Les suites judiciaires de cette affaire permettront notamment de préciser les responsabilités et les éventuelles mesures de réparation pour les personnes qui déclarent avoir subi un préjudice.

Les précautions à prendre avant d’acheter sur les réseaux sociaux Au-delà de ce dossier, cette affaire rappelle l’importance de la prudence lors des achats effectués sur les plateformes numériques.



Avant de verser une avance pour des meubles ou tout autre produit, il est recommandé de vérifier l’identité du vendeur, de demander une adresse professionnelle vérifiable, de conserver les échanges écrits et de formaliser la commande avec un document précisant le prix, les caractéristiques du produit et le délai de livraison.



Il est également préférable de privilégier les moyens de paiement permettant de conserver une preuve de transaction et d’éviter de transférer des sommes importantes sans garanties suffisantes.



En cas de non-livraison ou de soupçon de fraude, les captures d’écran des annonces, les messages échangés, les justificatifs de paiement et les informations relatives au vendeur peuvent être utiles pour constituer un dossier auprès des autorités compétentes.



À Keur Massar, l’affaire des meubles commandés sur TikTok et jamais livrés rappelle ainsi que les belles images publiées en ligne ne constituent pas, à elles seules, une garantie de fiabilité. Pour les six personnes qui se sont manifestées, l’enjeu est désormais de faire examiner leurs plaintes et d’obtenir une réponse judiciaire à leur préjudice allégué.