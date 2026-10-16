Tambacounda : enceinte de huit mois, une jeune femme de 18 ans meurt dans un puits avec son bébé

Une sortie pour chercher de l’eau qui tourne au drame Le village de Canapé, situé dans la commune de Ndoga Babacar, dans la région de Tambacounda, est plongé dans la consternation après la mort tragique de Famatou Diallo, âgée de seulement 18 ans. Enceinte de huit mois, la jeune femme a perdu la vie vendredi, aux environs de 19 heures, dans un accident survenu au fond d’un puits.



Selon les premières informations rapportées par la presse, la victime s’était rendue au puits pour s’approvisionner en eau, une ressource dont l’accès demeure une préoccupation dans plusieurs localités de la région. C’est au cours de cette opération que le drame s’est produit.



Alors qu’elle tirait un bac rempli d’eau à l’aide d’une corde, la jeune femme aurait perdu l’équilibre. Le mouvement de retour de la corde l’aurait entraînée dans le puits, provoquant sa chute mortelle.



La violence de l’accident n’a laissé aucune chance à la jeune femme ni à son bébé, qu’elle devait mettre au monde dans les semaines suivantes.

Les secours mobilisés après le constat Alertés à la suite de l’accident, les éléments de la brigade territoriale de Tambacounda se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires.



Les sapeurs-pompiers de la 61ᵉ compagnie d’incendie et de secours de Tambacounda ont ensuite été mobilisés pour récupérer le corps de la victime au fond du puits. L’intervention a été dirigée par le capitaine Athie.



Après l’extraction de la dépouille, les procédures nécessaires ont été engagées par les services compétents. Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles la jeune femme est tombée dans le puits.



À ce stade, les informations disponibles orientent vers un accident. Les investigations devront toutefois permettre d’établir les faits et de confirmer le déroulement exact du drame.

L’accès à l’eau, une préoccupation persistante Au-delà de la douleur provoquée par cette disparition, ce drame remet en lumière les difficultés auxquelles certaines populations rurales sont confrontées pour accéder à l’eau.



Dans plusieurs localités, les puits restent des points d’approvisionnement essentiels pour les ménages. Lorsque les infrastructures sont difficiles d’accès ou ne disposent pas de dispositifs de protection suffisants, les opérations quotidiennes de puisage peuvent exposer les habitants à des risques importants.



La mort de Famatou Diallo illustre tragiquement les dangers auxquels peuvent être confrontées les personnes chargées de cette tâche. Elle rappelle également l’importance de la sécurisation des puits, notamment par des margelles adaptées, des dispositifs de puisage plus sûrs et des aménagements permettant de limiter les risques de chute.



Ces mesures de prévention sont particulièrement importantes dans les zones où les populations dépendent encore largement des puits traditionnels pour leurs besoins quotidiens.

Un village endeuillé À seulement 18 ans, Famatou Diallo avait encore toute la vie devant elle. Sa mort, accompagnée de celle de son bébé à naître, constitue une double tragédie pour ses proches et pour la communauté de Canapé.



Alors que l’enquête suit son cours, les circonstances précises de l’accident restent à établir. Ce drame rappelle, avec une douleur particulière, que l’accès à une ressource aussi essentielle que l’eau peut encore s’accompagner de risques mortels pour des familles vivant dans des zones insuffisamment équipées.