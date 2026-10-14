THIÈS : LE GIGN RENFORCE SES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES AVEC L’EXPERTISE ESPAGNOLE

La ville de Thiès a accueilli une nouvelle étape de la coopération sécuritaire entre le Sénégal et l’Espagne. Des militaires du Commandement des opérations spéciales de l’armée espagnole (MOE) viennent d’y achever un cycle de formation de trois semaines destiné à des membres du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale sénégalaise (GIGN).



Près de 50 gendarmes, hommes et femmes, ont pris part à ce programme. Les participants présentaient différents niveaux d’expérience, des agents chevronnés aux personnels récemment intégrés aux équipes opérationnelles.



L’objectif de cette formation était de renforcer les compétences individuelles des participants tout en améliorant leur capacité à coordonner leurs actions dans le cadre d’opérations complexes.



De la médecine tactique au combat en espaces clos

Le programme a reposé sur une progression pédagogique allant des techniques individuelles aux exercices collectifs. Les participants ont notamment été formés à la médecine tactique, au tir de combat et au tir de précision, des disciplines essentielles à la préparation des unités spécialisées.



Une part importante de l’entraînement a ensuite été consacrée au combat en espaces clos, communément désigné par l’acronyme anglais CQB (Close Quarters Battle). Cette spécialité concerne les interventions dans des bâtiments et d’autres environnements confinés.



Les exercices ont également porté sur les procédures de contrôle des pièces et les techniques de franchissement. Les apprentissages ont progressivement été étendus à des scénarios plus larges, afin de permettre aux stagiaires de combiner différentes compétences au cours d’une même simulation.



Les drones intégrés aux exercices

L’utilisation des plateformes aériennes sans pilote a constitué un autre volet notable de cette formation. Les connaissances liées aux drones ont été intégrées aux exercices tactiques, en complément des autres spécialités enseignées pendant le stage.



Cette approche illustre l’évolution des méthodes de préparation des unités d’intervention, dans un contexte où les technologies aériennes sans pilote prennent une place croissante dans les dispositifs de surveillance, de reconnaissance et d’appui aux opérations.



La formation s’est achevée par un exercice global de planification opérationnelle. Les participants ont ainsi été amenés à mobiliser les connaissances acquises au cours des trois semaines et à les articuler dans un cadre d’action coordonné.



Un partenariat sécuritaire entre Dakar et Madrid

Cette activité s’inscrit dans le cadre des activités de coopération en matière de sécurité conduites entre le Sénégal et l’Espagne. Le programme était placé sous la direction du Commandement interarmées des opérations spéciales espagnol (MCOE), avec l’appui des spécialistes du MOE.



Au-delà des apprentissages techniques, cette coopération vise à favoriser le partage d’expériences entre les personnels des deux pays, à renforcer les compétences des unités opérationnelles sénégalaises et à consolider leurs relations professionnelles avec leurs homologues espagnols.



Le partenariat sécuritaire entre Dakar et Madrid s’inscrit dans une dynamique engagée depuis juin 2014. Il comprend différentes activités de formation et d’échange destinées à accompagner le renforcement des capacités des forces sénégalaises.



Thiès, un cadre de coopération militaire

L’organisation de cette formation à Thiès témoigne de la place de la ville dans les activités de préparation et de coopération des forces de sécurité. Le cycle consacré au GIGN met particulièrement l’accent sur l’intégration de plusieurs spécialités au sein d’un même dispositif d’intervention.



Dans un environnement sécuritaire en constante évolution, la formation continue, la maîtrise des nouvelles technologies et la coordination des équipes constituent des enjeux importants pour les unités spécialisées.



Pour le Sénégal et l’Espagne, ce programme représente ainsi une nouvelle occasion de consolider leur coopération et de développer les compétences opérationnelles des personnels engagés dans les missions de sécurité.

