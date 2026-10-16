Mboro-sur-Mer : 53 migrants secourus après une panne de moteur

Une opération de secours a permis de porter assistance à 53 candidats à l’émigration irrégulière, dont 52 Sénégalais et un Malien, jeudi 15 octobre 2026, au large de Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss.

Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), l’incident s’est produit vers 4 heures du matin, à environ 200 mètres du nouveau quai de pêche. La pirogue transportant les migrants était immobilisée à la suite d’une panne de son unique moteur.

La gendarmerie, des pêcheurs et les sapeurs-pompiers de Tivaouane ont été mobilisés pour l’intervention. Les 53 personnes secourues ont été conduites à la brigade de gendarmerie de Mboro.

L’APS rapporte que certains occupants auraient pris la fuite après leur arrivée à terre, sans qu’un nombre précis soit établi. Aucun décès n’était signalé à ce stade. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de cette tentative de traversée.

Source : APS.