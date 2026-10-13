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Drame à Sam Nidiaye: Asta Dia placée sous mandat de dépôt


Rédigé le Mercredi 14 Octobre 2026 à 01:39 | Lu 82 fois Rédigé par



Drame à Sam Nidiaye: Asta Dia placée sous mandat de dépôt
Âgée de 20ans, Asta Dia a été placée sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès. Elle est inculpée pour l'assassinat de son mari, Cheikh Ndiaye, qu'elle a mortellement poignardé dans la nuit du jeudi 8 octobre 2026. Les faits se sont déroulés au village de Sam Ndiaye, dans la commune de Fandène, dans département de Thiès. Interpellée par la brigade de gendarmerie de Fandène,la dame Asta Dia a été déférée lundi au parquet de Thiès. Après un retour de parquet, elle a été présentée ce mardi au juge d’instruction du 1er cabinet du tribunal de grande instance de Thiès. À l’issue de son audition, elle a été inculpée pour assassinat et placée sous mandat de dépôt. Une information judiciaire est ouverte pour élucider ce drame conjugal.



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