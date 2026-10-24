Le retour dans les cités universitaires de Thiès se précise. Selon les informations publiées ce samedi 24 octobre par GuindiMa, les opérations de codification doivent commencer le dimanche 25 octobre à l’Hôtel du Rail, puis le lundi 26 octobre au Village du Centre Nord, le VCN. Ce calendrier concerne les démarches d’hébergement ; il ne doit pas être confondu avec les dates de reprise des enseignements propres à chaque établissement.

Préparer son dossier avant de se déplacer

Le même média indique que les étudiants concernés doivent se présenter personnellement, sauf dérogation validée. Parmi les pièces annoncées figurent les documents issus de SyGOST, la carte nationale d’identité et la carte d’étudiant ou un certificat d’inscription pour l’année 2026-2027. Les modalités précises d’une éventuelle représentation doivent donc être vérifiées auprès du service compétent.

Avant le déplacement, il est utile de vérifier que les informations du compte étudiant correspondent aux justificatifs disponibles et de conserver les références des paiements effectués. La publication consultée ne précise pas d’horaire d’ouverture des guichets. Les étudiants devront le confirmer auprès de leur résidence ou du CROUS-T, notamment s’ils viennent d’une autre localité.

Les règlements passent par SyGOST

Dans une communication officielle du 9 octobre, le CROUS-T rappelle que les frais de dossier et les mensualités de loyer se règlent exclusivement à travers l’application SyGOST. Son guide permet de consulter les factures et de suivre la procédure de paiement. Une somme versée ne dispense cependant pas de vérifier l’achèvement des formalités administratives liées à l’hébergement.

Pour obtenir une réponse sur un dossier individuel, le site officiel propose un formulaire de contact et publie l’adresse contact@croust.edu.sn. Les annonces générales donnent le cadre de la rentrée, mais ne permettent pas de conclure qu’une chambre est déjà attribuée à une personne en particulier.

Une rentrée accompagnée de nouvelles infrastructures

Cette préparation intervient après l’inauguration, le 22 octobre, d’un ensemble comprenant un pavillon de 1 000 lits, un restaurant de 1 000 places assises et un complexe socio-médical, annoncée par le CROUS-T et déjà relatée par Thièsinfo. Le logement, la restauration et l’accompagnement sanitaire constituent ainsi les trois composantes de ce nouvel équipement.

Pour les familles, les deux informations doivent être distinguées : l’extension des capacités concerne l’organisation du campus, tandis que la codification relève du traitement des dossiers. Le rendez-vous pratique reste donc la préparation des pièces, la vérification du site concerné et le suivi des consignes actualisées du CROUS-T.

Sources : GuindiMa, calendrier du 24 octobre ; CROUS-T, guide SyGOST ; CROUS-T, infrastructures et contacts.

Infrastructures universitaires de Thiès. Photo d’archives publiée par Thièsinfo ; elle ne représente pas les opérations de codification des 25 et 26 octobre.

Thiesinfo seyelatyr