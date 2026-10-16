AIBD : le SYNPAAS suspend son mot d’ordre de grève

Le Syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal (SYNPAAS) a annoncé, à Diass, la suspension de son mot d’ordre de grève initialement prévu jeudi 15 octobre 2026 à 00 heure, rapporte Seneweb.

Son secrétaire général, Serigne Moustapha Gaye, dit Mara, fait état de discussions avec LAS, AIBD, le ministère de tutelle et le ministre du Travail. Ces échanges ont permis d’évoquer plusieurs engagements en réponse aux préoccupations syndicales.

Parmi les points annoncés figurent un protocole d’apurement des dettes d’Air Sénégal envers LAS et une mainlevée concernant les terrains de Mbour 4.

La suspension du mouvement ne signifie cependant pas que l’ensemble des engagements a déjà été exécuté. Le SYNPAAS affirme maintenir sa vigilance sur leur application.

L’organisation syndicale se réserve ainsi la possibilité de reprendre son plan d’action si les engagements annoncés ne sont pas respectés.

Source : Seneweb.