Lors d’une rencontre à Thiès rapportée par Thiesinfo TV, And Dooleel Kiiraay a défendu son engagement aux côtés de Bassirou Diomaye Faye. Le mouvement présente la stabilité, le travail et l’unité comme les fondements de sa démarche politique.

Il appelle les Thiessois à soutenir une majorité confortable en faveur du président de la République à l’Assemblée nationale. Selon le mouvement, cet appui parlementaire doit permettre au chef de l’État de mettre en œuvre son programme.

Des investissements réclamés pour l’emploi des jeunes

Ce soutien politique s’accompagne d’une demande adressée à l’État central : apporter des investissements et des projets à Thiès afin de créer de l’activité et de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi.

Dans les interventions rapportées, le manque de travail et de perspectives est présenté comme un facteur de démobilisation de la jeunesse. Le mouvement estime que le développement de l’activité économique peut apporter une réponse au chômage et demande au président de la République de donner aux jeunes les moyens de travailler.

Une mobilisation annoncée dans les quartiers et les lieux d’activité

Pour porter sa démarche, le mouvement annonce vouloir aller à la rencontre des habitants dans les maisons, les quartiers et les marchés de Thiès, mais aussi dans les ateliers et les garages. L’objectif affiché est d’y présenter sa mission et d’expliquer son engagement politique.

And Dooleel Kiiraay affirme vouloir conduire cette mobilisation sans achat de consciences, sans mensonge ni division. Il présente la conviction comme le fondement de son action et met en avant l’engagement des jeunes et des femmes pour relayer sa démarche auprès de la population.