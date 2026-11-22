Au micro de Thiesinfo TV, Sokhna Ndiaye s’est dite confiante dans la capacité de son camp à l’emporter en cas de retour aux urnes. Elle a mis en avant le travail mené par les militantes dans le département de Thiès.

La coordonnatrice a expliqué que les femmes s’organisent commune par commune en vue du meeting. Elle a invité les responsables locales à réunir leurs militantes pour les prochaines rencontres. Aucune date n’a été annoncée.

Mme Kébé a dit porter le message de Mame Coumba Diop et d’Aminata Touré. Elle a appelé les militantes à rester unies et salué l’engagement de Sokhna Ndiaye. Elle a aussi évoqué l’accès aux financements de la DER pour aider les femmes de Thiès à gagner en autonomie.

Sur la loi de finances rectificative, Mme Kébé a apporté son soutien au chef de l’État. Elle a reproché à Ousmane Sonko et aux députés de Pastef d’avoir tenté de bloquer le texte.





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