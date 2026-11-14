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LFR 2026 : Bassirou Seck demande un nouveau texte mieux documenté


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:04 | Lu 49 fois Rédigé par Seyelatyr


Intervenant sur RFM, Bassirou Seck plaide pour une nouvelle loi de finances rectificative accompagnée d’explications détaillées. Il appelle le gouvernement et les députés à concilier reddition des comptes et recherche d’une solution.


L’Assemblée nationale à Dakar. Photo d’archive illustrative. Bernard bill5 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
L’Assemblée nationale à Dakar. Photo d’archive illustrative. Bernard bill5 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
Un nouveau texte, appuyé sur des données vérifiables : c’est la piste défendue par Bassirou Seck dans le journal de RFM du 14 novembre pour sortir du désaccord sur la loi de finances rectificative de 2026.
Interrogé par la radio, Bassirou Seck considère qu’une modification des hypothèses économiques peut justifier une révision du budget. Mais les écarts entre prévisions initiales et nouvelles estimations doivent, selon lui, être expliqués précisément.
Sa demande porte à la fois sur les recettes, les dépenses et l’encadrement des fonds spéciaux. Il souhaite que le gouvernement détaille les raisons pour lesquelles les premières projections n’ont pas été réalisées et la méthode retenue pour établir les nouveaux montants.
Dans le même temps, Bassirou Seck défend le rôle de contrôle de l’Assemblée nationale. Il estime que l’examen de l’utilisation de l’argent public doit aussi conduire à des propositions permettant de répondre aux besoins des populations.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : Bernard bill5 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.


Seyelatyr

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