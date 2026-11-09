Un étudiant de 22 ans a été retrouvé mort dans une maison familiale du quartier de Néma, à Ziguinchor, dans la matinée du samedi 7 novembre 2026. L’information est rapportée dans L’Observateur du lundi 9 novembre.

Les secours appelés sur les lieux

Selon le journal, les sapeurs-pompiers ont été alertés après la découverte. Ils sont intervenus et le corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.

Les circonstances précises du décès n’étaient pas établies dans le compte rendu consulté. Une hypothèse de suicide y est évoquée, mais le journal souligne qu’elle ne fait pas l’objet d’une confirmation officielle. Elle ne peut donc pas être présentée comme une cause certaine.

Une procédure pour éclaircir les faits

L’Observateur indique qu’une enquête a été ouverte par la police. Aucun résultat d’examen médical ni conclusion de cette enquête ne figure dans les éléments disponibles.

Photo d’illustration : Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.