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Dakar-Plateau : un suspect déféré après des commandes en ligne frauduleuses


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 14:32 | Lu 61 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Un commerçant a signalé des achats réglés avec des cartes bancaires utilisées frauduleusement. Un homme a été déféré au parquet le 6 novembre, selon la police citée par Senego.


Illustration : palais de justice de Dakar photographié en octobre 2022, sans lien avec les personnes citées. Christian Pirkl / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.
Illustration : palais de justice de Dakar photographié en octobre 2022, sans lien avec les personnes citées. Christian Pirkl / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.

Le commissariat de Dakar-Plateau a déféré un homme au parquet le 6 novembre 2026 pour escroquerie et faux présumés. Senego rapporte cette procédure le 8 novembre en s’appuyant sur un récit de la police.

Des paiements contestés

Selon cette source, un commerçant a découvert que des commandes en ligne étaient réglées avec des cartes volées ou piratées. Alerté par une banque, il aurait identifié le 31 octobre un homme venu récupérer des marchandises en se présentant comme livreur. Le signalement à la police est daté du 2 novembre dans le même compte rendu.

Des documents saisis à Sicap Foire

Une perquisition au domicile du suspect aurait permis de saisir du matériel informatique, des documents relatifs à des véhicules et des ordres de virement présentés comme faux. Leurs montants ne constituent pas, à eux seuls, un préjudice bancaire établi.

Le mis en cause aurait reconnu une partie des faits et expliqué ses ressources par des gains en cryptomonnaie, indique Senego. Le déferrement est le dernier stade confirmé ; aucune condamnation n’est rapportée.

Photo d’illustration : Christian Pirkl / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.



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