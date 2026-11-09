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Affaire Diodio Glow Skin : Bijou Ngoné convoquée à la cybersécurité


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 14:26 | Lu 62 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


L’animatrice de la 2STV était convoquée ce lundi 9 novembre à la Division spéciale de cybersécurité. Cette audition annoncée s’inscrit dans une délégation judiciaire, selon Seneweb et L’Observateur.


Illustration : véhicule de la police sénégalaise photographié à Thiès en avril 2020. Cette image ne montre ni les personnes ni l’intervention relatées. Photo Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée).
Illustration : véhicule de la police sénégalaise photographié à Thiès en avril 2020. Cette image ne montre ni les personnes ni l’intervention relatées. Photo Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée).

La Division spéciale de cybersécurité a convoqué Bijou Ngoné dans la procédure concernant notamment Diodio Glow Skin et Rokhaya Fall. D’après Seneweb et L’Observateur du 9 novembre, l’animatrice de l’émission « Confrontation » sur la 2STV devait se présenter aux enquêteurs dans la matinée de ce lundi.

Une audition demandée par le juge d’instruction

Cette convocation relève d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. L’Observateur explique que le magistrat a confié aux enquêteurs la poursuite d’investigations nécessitant l’audition de plusieurs personnes.

Bijou Ngoné figure parmi les personnes appelées à être entendues dans ce cadre. Le journal rattache le dossier à des accusations de financement d’insultes en ligne ; cette présentation du contexte ne permet pas d’attribuer de tels faits à l’animatrice.

Aucune issue de l’audition confirmée

La convocation ne constitue ni une condamnation ni la preuve d’une implication. Les sources effectivement consultées annoncent l’audition, mais ne documentent pas son déroulement ou son résultat. Aucun placement en garde à vue de Bijou Ngoné ne peut être confirmé sur cette base.

Photo d’illustration : Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.



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