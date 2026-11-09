Une plainte déposée le 2 octobre 2026 à Pikine a débouché sur le déferrement de deux personnes. L’affaire, reprise dans L’Observateur du 9 novembre, avait déjà été rapportée par Seneweb le 6 novembre. Il ne s’agit donc pas d’un vol survenu ce lundi.

Deux versions sur la somme emportée

La plaignante, âgée de 30 ans, accuse un homme de 19 ans d’avoir pris une pochette contenant 300 000 FCFA chez elle, à Pikine Technopole. Elle affirme qu’il a profité d’un moment où elle s’était éloignée.

Interpellé le 31 octobre, selon Seneweb, le jeune homme aurait reconnu avoir pris de l’argent, tout en contestant le montant : il parle de 20 000 FCFA. Il a également affirmé avoir rencontré la plaignante dans le cadre de prestations sexuelles tarifées, ce qu’elle a d’abord démenti.

Des poursuites distinctes

Les policiers auraient découvert sur son téléphone des annonces relatives à cette activité, d’après les récits de presse. Le jeune homme a été placé en garde à vue pour vol, et la plaignante pour défaut présumé d’inscription au fichier sanitaire. Seneweb rapporte leur déferrement au parquet. Aucune condamnation n’est documentée ; les deux versions sur le montant restent distinctes.

Photo d’illustration : Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.