Une femme de 29 ans a été placée en garde à vue à Wakhinane-Nimzatt dans une affaire d’interruption présumée de grossesse. Les faits sont rapportés par Seneweb le 8 novembre et repris dans L’Observateur du 9 novembre.

Un signalement venu de la maternité

Selon Seneweb, le personnel du district sanitaire a informé la police, dans la soirée du samedi 7 novembre, de l’admission d’une patiente à la maternité. Le médecin aurait fait part de ses soupçons sur une interruption volontaire de grossesse. Des policiers sont alors intervenus et la patiente a été conduite au service pour être entendue.

Au cours de son audition, elle aurait déclaré ne pas avoir souhaité poursuivre cette grossesse. Le compte rendu évoque une grossesse de quatre mois.

Le procureur informé

La garde à vue est le dernier stade de la procédure confirmé par les sources disponibles. Seneweb précise que le procureur Saliou Dicko a été informé. Aucune décision judiciaire ultérieure ni information médicale récente n’est documentée.

Photo d’illustration : Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.