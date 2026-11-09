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Tivaouane Peulh : une enquête après la découverte d’un nouveau-né mort


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 14:25 | Lu 67 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Le corps d’un nouveau-né a été découvert près d’un dépôt d’ordures à Tivaouane Peulh. La gendarmerie a été alertée et une enquête a été ouverte, rapporte Seneweb le 9 novembre.


Illustration : véhicules des sapeurs-pompiers à Saint-Louis en janvier 2021. Cette image ne montre pas la découverte à Tivaouane Peulh. GuillaumeG / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.
Illustration : véhicules des sapeurs-pompiers à Saint-Louis en janvier 2021. Cette image ne montre pas la découverte à Tivaouane Peulh. GuillaumeG / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.

La brigade de gendarmerie de Tivaouane Peulh enquête sur la découverte du corps d’un nouveau-né de sexe féminin près d’un dépôt d’ordures. L’information figure dans un compte rendu de Seneweb publié le 9 novembre 2026, qui ne précise pas la date exacte de la découverte.

L’alerte transmise par des riverains

Selon le média, des enfants qui jouaient au football à proximité ont aperçu le corps. Ils ont prévenu un électricien présent dans le secteur. Celui-ci a relayé l’alerte au délégué de quartier, puis à la gendarmerie.

Les gendarmes ont procédé aux constatations. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rufisque a ensuite ordonné l’inhumation, effectuée par les sapeurs-pompiers, précise la même source.

Les circonstances du décès à établir

L’enquête doit éclaircir les circonstances de cette découverte. Les éléments consultés ne permettent pas de déterminer la cause du décès ni de mettre en cause une personne. Ils ne font état d’aucune interpellation confirmée.

Photo d’illustration : GuillaumeG / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.



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