Une opération de la brigade de recherches de Faidherbe a conduit à l’arrestation d’un vigile de 34 ans aux abords du Port autonome de Dakar. Selon le compte rendu publié par Seneweb le 8 novembre, les gendarmes avaient reçu la veille des informations sur un trafic présumé de stupéfiants dans le secteur.

Une saisie dans un sac à dos

Après des vérifications, les enquêteurs ont interpellé le suspect. Le média fait état de 500 grammes de chanvre indien en vrac et de 13 sachets contenant le même produit, retrouvés dans un sac à dos. Le poids de ces sachets n’est pas précisé et ne doit pas être confondu avec celui du produit en vrac.

Un fournisseur présumé recherché

Lors de son interrogatoire, l’homme aurait reconnu se livrer à la vente de chanvre indien et désigné un fournisseur, selon Seneweb. Il a été placé en garde à vue pour détention et trafic présumés. Des recherches visant ce fournisseur étaient en cours au moment du compte rendu. Aucune décision judiciaire ultérieure n’est documentée.

Photo d’illustration : Rémi Jouan / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.