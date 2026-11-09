Une plainte déposée à Touba a conduit à l’arrestation d’un livreur à Kaolack, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2026. Selon Seneweb, cet homme de 37 ans a été retrouvé à la station-service Baba Guèye, avec le concours de la brigade de recherches du commissariat central.

Des encaissements contestés par l’employeur

Le commerçant explique que son employé livrait les commandes, encaissait les paiements et devait lui remettre les recettes chaque jour. Il l’accuse d’avoir conservé une partie de ces sommes pour préparer un voyage maritime vers l’Espagne.

D’après la plainte rapportée par le média, deux versements totalisant 700 000 FCFA auraient été effectués dans ce projet de départ.

645 000 FCFA restitués

Lors de son premier interrogatoire, le livreur aurait reconnu les faits reprochés et remis 645 000 FCFA. Il a été placé en garde à vue pour vol présumé de numéraire, selon le compte rendu publié le 8 novembre. Le parquet a été informé et l’enquête reste ouverte. Aucune condamnation n’est rapportée.

Photo d’illustration : Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.