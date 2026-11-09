Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Dakar : deux hommes recherchés en Mauritanie arrêtés aux Maristes


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 14:22 | Lu 56 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Deux ressortissants mauritaniens ont été interpellés dans un appartement aux Maristes, samedi 7 novembre. Selon Libération, ils étaient recherchés pour des braquages commis en Mauritanie.


Illustration : véhicule de la police sénégalaise photographié à Thiès en avril 2020. Cette image ne montre ni les personnes ni l’intervention relatées. Photo Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée).
Illustration : véhicule de la police sénégalaise photographié à Thiès en avril 2020. Cette image ne montre ni les personnes ni l’intervention relatées. Photo Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée).

Le Bureau central national d’Interpol à Dakar a arrêté deux hommes aux Maristes, le samedi 7 novembre 2026. L’information est rapportée par Libération et reprise par Seneweb dans son édition du 9 novembre.

Une interpellation dans un appartement

Les deux suspects, âgés de 27 et 23 ans, se trouvaient dans un appartement meublé au moment de l’opération, selon le journal. Ils sont présentés comme des ressortissants mauritaniens recherchés pour des braquages dans leur pays.

Les éléments publiés ne précisent ni le nombre de faits qui leur sont imputés ni les circonstances de leur arrivée au Sénégal. Leur arrestation ne vaut pas reconnaissance de culpabilité.

Les suites de la procédure non précisées

Libération replace l’opération dans les échanges entre les bureaux d’Interpol de Dakar et de Nouakchott. Le compte rendu consulté ne confirme toutefois aucun transfert des deux hommes vers la Mauritanie ni aucune décision judiciaire les concernant. La procédure se situe donc, dans les informations disponibles, au stade de l’interpellation.

Photo d’illustration : Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.



Thiesinfo seyelatyr

Politique à Thiès | Faits divers

Actualité à Thiès

UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
À l’UIDT de Thiès, le SAES réclame des audits. Le rectorat défend la traçabilité des recettes et précise sa position sur les responsabilités administratives.

Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures
L’UIDT annonce un forum emploi le 7 novembre à 8 h au hall central. Entretiens, ateliers CV et rencontres avec les recruteurs sont au programme.

Actualités

FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?

- 05/11/2026 - 0 Commentaire
FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?
La gestion de la Ville de Thiès en cette fin de mandat soulève de sérieuses interrogations. À la lecture du Plan de Passation des Marchés (PPM) 2026, trois (03) marchés de prestations intellectuelles...

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction