Le Bureau central national d’Interpol à Dakar a arrêté deux hommes aux Maristes, le samedi 7 novembre 2026. L’information est rapportée par Libération et reprise par Seneweb dans son édition du 9 novembre.

Une interpellation dans un appartement

Les deux suspects, âgés de 27 et 23 ans, se trouvaient dans un appartement meublé au moment de l’opération, selon le journal. Ils sont présentés comme des ressortissants mauritaniens recherchés pour des braquages dans leur pays.

Les éléments publiés ne précisent ni le nombre de faits qui leur sont imputés ni les circonstances de leur arrivée au Sénégal. Leur arrestation ne vaut pas reconnaissance de culpabilité.

Les suites de la procédure non précisées

Libération replace l’opération dans les échanges entre les bureaux d’Interpol de Dakar et de Nouakchott. Le compte rendu consulté ne confirme toutefois aucun transfert des deux hommes vers la Mauritanie ni aucune décision judiciaire les concernant. La procédure se situe donc, dans les informations disponibles, au stade de l’interpellation.

Photo d’illustration : Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.