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Camp pénal : une plainte après un déficit présumé de 3,8 millions FCFA


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 14:20 | Lu 60 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Le responsable de la cantine du Camp pénal de Liberté VI serait injoignable depuis le 5 novembre. Une plainte a été déposée après la découverte d’un déficit présumé, selon Libération, repris par Seneweb.


Illustration : véhicule de la police sénégalaise photographié à Thiès en avril 2020. Cette image ne montre ni les personnes ni l’intervention relatées. Photo Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée).
Illustration : véhicule de la police sénégalaise photographié à Thiès en avril 2020. Cette image ne montre ni les personnes ni l’intervention relatées. Photo Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée).

Le commissariat de Grand-Yoff a été saisi d’une enquête concernant la cantine du Camp pénal de Liberté VI. Selon les informations de Libération rapportées le 9 novembre par Seneweb, le directeur de l’établissement a porté plainte contre le surveillant chargé de sa gestion.

Des fonds manquants signalés après son absence

L’agent aurait quitté son poste depuis le 5 novembre et ne serait plus joignable par téléphone. Les vérifications effectuées dans son bureau auraient ensuite mis au jour un manque de 3,8 millions de francs CFA, d’après le récit du journal.

La direction signale également 400 000 FCFA de prêts que le surveillant aurait contractés auprès de collègues. Ce montant est distinct du déficit allégué de la cantine.

Une enquête à Grand-Yoff

Des proches interrogés par le journal déclarent ne pas savoir où il se trouve. La plainte vise des faits présumés de vol et d’abus de confiance. La destination des fonds et les circonstances exactes de l’absence restent à établir. Aucune interpellation ni condamnation n’est confirmée dans les informations consultées.

Photo d’illustration : Babacar Dioum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.



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