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Bounkiling : treize personnes déférées après des violences à S. Pathé


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 14:19 | Lu 60 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Des affrontements à S. Pathé, dans la commune de Faoun, ont fait des blessés et détruit trois cases. Treize personnes, dont l’imam du village, ont été déférées, rapporte Seneweb.


Illustration : véhicules des sapeurs-pompiers à Saint-Louis en janvier 2021. Cette photographie ne montre pas les incendies de S. Pathé. GuillaumeG / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.
Illustration : véhicules des sapeurs-pompiers à Saint-Louis en janvier 2021. Cette photographie ne montre pas les incendies de S. Pathé. GuillaumeG / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.

Une altercation pendant un entraînement de football a précédé plusieurs épisodes de violences à S. Pathé, dans le département de Bounkiling. Le récit publié par Seneweb le 9 novembre fait état de 13 personnes déférées, parmi lesquelles l’imam du village.

Une dispute suivie d’agressions et d’incendies

Après la bagarre entre deux jeunes, un autre habitant aurait été agressé durant la nuit. Un passant intervenu pour séparer les protagonistes a été grièvement blessé et conduit au centre de santé de Bounkiling.

Le lendemain, l’accès de certains habitants au puits a été empêché. Trois cases ont ensuite été incendiées. Un père de famille cité par Seneweb rapporte des violences contre son épouse et la perte de vêtements, de mobilier, de téléphones et d’argent. Il évoque aussi des arbres fruitiers abattus.

Des médiations, puis des suites judiciaires

Le chef du village affirme que les médiations ont permis la reprise des entraînements et le retour au puits. Des victimes demandent néanmoins que la justice établisse les responsabilités. Le déferrement annoncé ne constitue pas une condamnation ; aucune décision judiciaire ultérieure n’est précisée dans ce compte rendu.

Photo d’illustration : GuillaumeG / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.



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