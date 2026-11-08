Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Bantako : deux garçons meurent dans un incendie, leur sœur grièvement blessée


Rédigé le Dimanche 8 Novembre 2026 à 13:17 | Lu 30 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Deux garçons ont perdu la vie dans la nuit du 7 au 8 novembre à Bantako, dans la région de Kédougou. Leur sœur, grièvement blessée, a été évacuée à l’hôpital. Les causes du sinistre restent indéterminées.


Illustration : véhicules des sapeurs-pompiers à Saint-Louis, photographiés en janvier 2021 ; cette image ne montre pas l’incendie de Bantako. Photo GuillaumeG / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée).
Illustration : véhicules des sapeurs-pompiers à Saint-Louis, photographiés en janvier 2021 ; cette image ne montre pas l’incendie de Bantako. Photo GuillaumeG / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée).

Une même famille a perdu deux enfants dans un incendie à Bantako, village aurifère de la commune de Tomboronkoto, dans l’arrondissement de Bandafassi. Le drame s’est produit dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 novembre 2026. L’Agence de presse sénégalaise, qui cite les secours, confirme la mort des deux garçons et les blessures graves de leur sœur.

Le père alerté par les voisins

D’après le récit du père recueilli par les enquêteurs et rapporté par Seneweb, il dormait dans une autre chambre lorsque des cris l’ont réveillé. À sa sortie, il a découvert les flammes dans la pièce où se trouvaient ses enfants. Des voisins ont tenté de contenir le feu avec les moyens disponibles, sans parvenir à sauver les deux garçons.

Seneweb précise que les victimes avaient 7 et 4 ans et que leur sœur est âgée de 10 ans. Le même compte rendu fait état de deux cases détruites, ainsi que de vêtements et d’ustensiles de cuisine emportés par les flammes.

La fillette prise en charge à Kédougou

L’enfant blessée a été évacuée par une ambulance du poste de santé de Bantako. La brigade régionale des secours, citée par l’APS, indique qu’elle a été conduite au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. Les corps des deux garçons ont été transportés à la morgue de l’hôpital régional par les sapeurs-pompiers, selon Seneweb.

L’APS rapporte également le déplacement du sous-préfet de Bandafassi dans le village, dimanche. Les informations consultées ne permettent pas de déterminer l’origine du feu. Aucun élément confirmé ne permet, à ce stade, d’en attribuer la responsabilité à une personne.

Article complété le 9 novembre 2026 à partir de la dépêche de l’APS et du compte rendu de Seneweb.

Photo d’illustration : GuillaumeG / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.



Thiesinfo seyelatyr

Politique à Thiès | Faits divers

Actualité à Thiès

UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
À l’UIDT de Thiès, le SAES réclame des audits. Le rectorat défend la traçabilité des recettes et précise sa position sur les responsabilités administratives.

Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures
L’UIDT annonce un forum emploi le 7 novembre à 8 h au hall central. Entretiens, ateliers CV et rencontres avec les recruteurs sont au programme.

Actualités

FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?

- 05/11/2026 - 0 Commentaire
FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?
La gestion de la Ville de Thiès en cette fin de mandat soulève de sérieuses interrogations. À la lecture du Plan de Passation des Marchés (PPM) 2026, trois (03) marchés de prestations intellectuelles...

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction