Une même famille a perdu deux enfants dans un incendie à Bantako, village aurifère de la commune de Tomboronkoto, dans l’arrondissement de Bandafassi. Le drame s’est produit dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 novembre 2026. L’Agence de presse sénégalaise, qui cite les secours, confirme la mort des deux garçons et les blessures graves de leur sœur.

Le père alerté par les voisins

D’après le récit du père recueilli par les enquêteurs et rapporté par Seneweb, il dormait dans une autre chambre lorsque des cris l’ont réveillé. À sa sortie, il a découvert les flammes dans la pièce où se trouvaient ses enfants. Des voisins ont tenté de contenir le feu avec les moyens disponibles, sans parvenir à sauver les deux garçons.

Seneweb précise que les victimes avaient 7 et 4 ans et que leur sœur est âgée de 10 ans. Le même compte rendu fait état de deux cases détruites, ainsi que de vêtements et d’ustensiles de cuisine emportés par les flammes.

La fillette prise en charge à Kédougou

L’enfant blessée a été évacuée par une ambulance du poste de santé de Bantako. La brigade régionale des secours, citée par l’APS, indique qu’elle a été conduite au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. Les corps des deux garçons ont été transportés à la morgue de l’hôpital régional par les sapeurs-pompiers, selon Seneweb.

L’APS rapporte également le déplacement du sous-préfet de Bandafassi dans le village, dimanche. Les informations consultées ne permettent pas de déterminer l’origine du feu. Aucun élément confirmé ne permet, à ce stade, d’en attribuer la responsabilité à une personne.

Article complété le 9 novembre 2026 à partir de la dépêche de l’APS et du compte rendu de Seneweb.

Photo d’illustration : GuillaumeG / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.