Nouvelle direction à l'AIBD : Cheikh Bamba Dièye prend les commandes

L'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD SA) accueille un nouveau leader. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, mieux connu sous le nom de Cheikh Bamba Dièye, vient d'être désigné Directeur général de cette société de patrimoine, une société anonyme à participation publique minoritaire chargée par l'État du Sénégal de superviser les travaux péri-aéroportuaires.



Cette décision a été prise par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres ce mercredi 24 avril 2024. Le communiqué officiel indique : « Monsieur Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, ingénieur en génie et travaux publics, est nommé Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA), en remplacement de Monsieur Abdoulaye Dièye ».



Agé de 58 ans, Cheikh Bamba Dièye, ancien maire de Saint-Louis (2009-2014), a également occupé les postes de ministre de l'Aménagement du territoire et des Collectivités locales (avril 2012-octobre 2012), puis ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique (octobre 2012-septembre 2013), et député sous la bannière du Fsd/Bj.