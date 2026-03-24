Fête de l’Indépendance 2026 à Thiès : « Le rêve de 2004 devient réalité » selon Abdoulaye Dièye

Thiès se prépare à recevoir les cérémonies officielles marquant le 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Cette décision constitue une grande reconnaissance pour la capitale du rail.



Le Dr Abdoulaye Dièye, président du parti Alliance avec le Peuple (2AP/Siggi Jotna), salue le choix du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et lui adresse un hommage appuyé pour l’honneur accordé à Thiès.



Il rappelle que cette concrétisation est le fruit d’une vision engagée dès 2004 par les autorités de l’époque. Une mention spéciale est adressée à l’ancien président Idrissa Seck pour son attachement profond à la ville et sa clairvoyance. Vingt-deux ans plus tard, en 2026, ce projet initial devient enfin réalité, passant du rêve à la concrétisation.



Selon Abdoulaye Dièye, l’organisation de la fête nationale à Thiès représente une opportunité majeure de développement pour la région, tant sur le plan des infrastructures que sur les plans économique, social et culturel.



Il insiste sur la nécessité d’une approche pleinement inclusive afin que cette célébration, symbole de l’indépendance nationale, soit véritablement partagée par tous les Thiessois. Si le centre-ville a déjà bénéficié d’importants aménagements, il appelle à étendre les efforts à tous les axes et quartiers de la ville, y compris les plus éloignés.



Il propose une organisation participative et représentative de l’ensemble du territoire, sous le slogan : « Une fête pour les Thiessois, et par les Thiessois ».



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