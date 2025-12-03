Vers une refonte du système de retraite : l’IPRES intégrée au financement du PRES





Lors du Conseil des ministres du mercredi 3 décembre, le Premier ministre a confirmé l’avancée des travaux portant sur la modernisation du système national de retraite. Il a rappelé la nécessité de bâtir un dispositif plus inclusif, mieux géré et capable de répondre aux défis liés au vieillissement de la population, indique le communiqué officiel.



Ousmane Sonko a également mis en avant l’importance des ressources de long terme de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES). Selon lui, ces réserves peuvent devenir un outil stratégique pour soutenir le financement interne du Plan de redressement économique et social (PRES).



Dans ce cadre, il a chargé le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, ainsi que le ministère des Finances et du Budget, d’élaborer une feuille de route 2025-2028. Ce document, attendu dans un délai de trois mois, devra s’articuler autour de trois priorités :



l’assainissement et la sécurisation du système de retraite,

l’élargissement de la base contributive,

et une réorientation progressive des placements de l’IPRES.

Pour rappel, le PRES a été lancé le 1er août dernier et vise, selon les autorités, à renforcer la souveraineté budgétaire du pays tout en améliorant la confiance des investisseurs.

