Thiès : Inauguration de la route de Aynina Fall par Babacar Diop

Des routes de qualité, malgré des moyens limités

Lors de son discours, le maire a souligné l’importance de construire des routes durables et fiables, même avec des moyens limités :



« Nous construisons des routes de qualité avec peu de moyens, car notre priorité est d’offrir aux habitants une mobilité sûre et durable. »



Cette approche reflète l’engagement de la municipalité à moderniser Thiès tout en optimisant les ressources disponibles.



Une étude rigoureuse avant chaque chantier



Avant le lancement des travaux, nos experts ont soigneusement étudié le terrain afin de garantir la durabilité et la sécurité de la route.



« Chaque chantier commence par une évaluation rigoureuse du terrain par nos équipes techniques », a précisé le maire.



Cette étape permet de prévenir les problèmes liés à l’eau, aux sols instables et aux infrastructures existantes, assurant ainsi une route de qualité sur le long terme.





Une infrastructure au service des habitants

La route de Aynina Fall vise à :



Faciliter la circulation dans le quartier et vers le centre-ville ;



Renforcer le commerce local et dynamiser l’économie de la zone ;



Améliorer l’accès aux services essentiels pour les populations.



Les habitants ont salué cette initiative, rappelant que cette nouvelle voie réduira considérablement le temps de trajet et offrira une expérience plus confortable et sécurisée aux usagers.







Une inauguration symbolique

La cérémonie s’est achevée par une visite officielle de la route et la remise symbolique de plaques commémoratives aux acteurs ayant contribué à sa réalisation. Pour Dr Babacar Diop, cette route est un symbole concret de modernisation urbaine et de progrès pour Thiès.



« Cette route est la preuve que nous pouvons réaliser de grandes choses, même avec des moyens modestes, grâce à la planification, au savoir-faire de nos experts et à l’engagement de nos équipes », a conclu le maire.

