COMMUNIQUÉ GUEUM SA BOPP « LES JAMBAARS » SOUTIENT LA CAUSE DES ÉTUDIANTS

Le mouvement Gueum Sa Bopp « les Jambaars » exprime sa solidarité aux étudiants du Sénégal, abandonnés par un régime qui préserve ses privilèges tandis qu’il expose l’avenir de la Nation aux gaz lacrymogènes , aux matraques et à l’humiliation.

Cette crise universitaire révèle l’impuissance d’un gouvernement absent et d’un Premier ministre qui théorise au lieu d’agir. Pendant que l’université s’effondre, les privilèges, eux, ne connaissent aucun retard.

Dans un pays où l’on paie sans délai primes, salaires des autorités et où l’on se déplace en jets privés, les étudiants ne doivent pas déverser leur colère pour percevoir une modique bourse.

C’est une trahison : les politiciens s’enrichissent, les étudiants luttent pour exister.

Le respect des franchises universitaires n’est pas négociable. Ce n’est pas une faveur, mais un droit sacré, conquis après plusieurs années de lutte. Les violer, c’est piétiner la dignité des étudiants du Sénégal.

Face à cette situation, Gueum Sa Bopp propose les mesures immédiates, suivantes :

• Paiement automatique et intégral des bourses ;

• Création d’une Banque Nationale de l’Enseignement financée par les revenus du pétrole ;

• Mise en place de centres incubateurs pour les étudiants afin de garantir des revenus temporaires et l’autonomie économique des jeunes ;

• Respect strict des franchises universitaires ;

• Affectation des fonds politiques aux urgences de notre système éducatif.

Gueum Sa Bopp restera aux côtés de la jeunesse, de la dignité et de la justice.

Le gouvernement peut protéger ses privilèges et nous, nous protégerons l’avenir du Sénégal.

Fait à Dakar, le 03 décembre 2025.

Contact : ‪+221 77 777 59 59‬