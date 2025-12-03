Arrestation du principal organisateur d’un réseau clandestin reliant Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau





Interpellé au poste de contrôle de Cantenne après six mois de dissimulation, D. S. a été remis au Pool Judiciaire Financier. Il est présenté comme la figure centrale d’un réseau organisé opérant entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Plus de 110 personnes originaires de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest déclarent avoir été dupées par cette organisation structurée.



Selon les éléments recueillis par la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants, chaque candidat aurait versé entre 400 000 et 600 000 F CFA pour un voyage clandestin censé les conduire en Espagne, pour un total estimé à environ 60 millions F CFA. Pour renforcer sa crédibilité, D. S. aurait même conduit certains groupes à la plage de Goumel afin de leur présenter une embarcation qui, finalement, n’a jamais quitté Ziguinchor.



Par la suite, les candidats ont été conduits à Banjul, dans le quartier Yaram Bamba, où ils ont séjourné près de deux mois dans des conditions difficiles. Le départ, constamment repoussé sous divers prétextes, concernait aussi des femmes et des enfants. Le 25 mars 2025, l’ensemble du groupe a été arrêté par la police gambienne, tandis que D. S. et ses associés prenaient la fuite avec les sommes collectées. Plusieurs victimes estiment que cette intervention avait été anticipée pour faciliter leur disparition.



Repéré après plusieurs mois à Saint-Louis, D. S. a été arrêté à son retour. Durant son audition, il a confirmé avoir recruté entre 75 et 110 personnes, reconnu les montants perçus et admis avoir collaboré avec plusieurs individus : A. D., L. B. F., M. C., A. K., O. D. et A. G. Il a également avoué avoir investi une partie des fonds dans la construction d’un logement et dans l’achat de divers biens. Cependant, plus de 35 millions F CFA restent introuvables, et il n’a pas été en mesure de justifier leur utilisation ni d’identifier les prétendus bénéficiaires de remboursements.



Les complices cités sont toujours activement recherchés. Certains auraient quitté le pays pour le Maroc, la Guinée-Bissau ou la Guinée Conakry. Les autorités mettent en garde contre les tensions diplomatiques causées par l’abandon de dizaines de personnes en Gambie, révélant un système transnational impliquant recrutement, hébergement, transport et dissimulation de fonds.



D. S. a été présenté au Pool Judiciaire Financier pour association de malfaiteurs, tentative de transport irrégulier de personnes, mise en danger d’autrui et escroquerie. L’enquête se poursuit et la recherche des autres membres du réseau reste en cours.

