Thiès : Le maire Babacar Diop dévoile un vaste programme d’aménagement, de sécurisation et de modernisation des voiries pour 2025–2026

Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a présenté ce week-end un programme ambitieux de modernisation urbaine, articulé autour du pavage des avenues, de la création d’espaces verts, de l’entretien du patrimoine arboricole et d’une réhabilitation structurée des grandes artères de la ville.

Lors de sa visite technique sur l’avenue Aïnènefal, le maire est revenu en détail sur les travaux en cours, la stratégie municipale et les perspectives 2025–2026 prévues dans le prochain budget.

Un programme d’embellissement et de transformation urbaine

Selon Babacar Diop, l’ambition est claire : transformer les espaces publics thiessois en zones modernes, attractives et sécurisées. Le programme comprend notamment :

Le pavage de plusieurs avenues et places publiques ;

La création d’espaces verts et l’installation de gazon ;

L’aménagement de zones de promenade et de détente ;

La collaboration avec des entreprises spécialisées ;

La construction et la réparation de forages pour l’arrosage des espaces verts.

« Nous voulons une ville moderne, verte, agréable et sécurisée. Thiès doit devenir une référence en matière d’aménagement urbain », a déclaré le maire.

Élagage : rassurer les populations et renforcer la sécurité

Le maire a tenu à répondre aux inquiétudes des populations concernant l’élagage en cours sur l’avenue Campagne.

« Les arbres se sont développés de manière sauvage. Ils n’ont jamais été entretenus. Cet élagage est réalisé par des professionnels. Il protège les arbres, il protège aussi les populations. Les arbres ne vont pas mourir, au contraire : ils auront un très beau regain. »

— Dr Babacar Diop, Maire de Thiès

Il a rappelé que l’absence d’élagage pouvait devenir une source d’insécurité pour les habitants, notamment en période de vents forts.

Réhabilitation des voiries : une nouvelle méthode plus durable

L’avenue Aïnènefal a servi de chantier pilote pour une nouvelle approche de construction routière. Au lieu de la latérite classique, la municipalité a opté pour du tout-venant, un matériau plus durable mais aussi plus coûteux.

Plus de 20 camions m³ de couche de base ont été mobilisés. L’objectif : assurer une durabilité supérieure, notamment face aux dégâts causés par l’eau.

« La route n’aime pas l’eau. Si nous ne gérons pas l’évacuation, tous les efforts risquent d’être perdus. Nous avons donc conçu une stratégie intégrée : drainage, assainissement et réhabilitation complète. »

— Babacar Diop

Programme 2025 : les prochaines avenues concernées

Le maire a détaillé les routes inscrites dans le programme 2025 :

Rue Boun Dépôt ;

Avenue passant devant la police centrale ;

Avenue Serigne Mourtada Mbacké (vers le Musée) ;

Avenue Serigne Haj Malick (vers l’hôpital régional) ;

Cité Saour ;

Avenue Ousmane Ngom ;

Autres zones dégradées en attente de programmation.

L’élaboration du budget 2025–2026 est en cours et sera soumis au vote le 4 décembre.

2026 : un programme encore plus vaste et une ambition nationale

En 2026, la municipalité engagera un programme d’une ampleur supérieure touchant tous les quartiers restants. Mais un autre défi majeur se profile : la candidature officielle de Thiès pour accueillir la Fête Nationale de l’Indépendance 2026.

« Thiès est prête. Nous avons les avenues, la sécurité, les espaces, la logistique. La promenade des Thiessois et la place Mamouya répondent aux normes. Aucune ville n’est plus prête que Thiès. »

— Babacar Diop

Le maire a annoncé qu’un courrier officiel sera adressé au Président Bassirou Diomaye Faye pour présenter officiellement la candidature de la ville.

Un hommage aux équipes techniques de la ville

Dr Babacar Diop a félicité les équipes qui ont travaillé jour et nuit pour mener à bien les chantiers malgré les difficultés :

« Ce fut long, difficile, parfois laborieux. Mais nous avons réussi. Et ce succès est celui des techniciens, des ingénieurs et de tous nos partenaires. »