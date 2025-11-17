Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente

Réforme Hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux d’une refonte attendue depuis 26 ans

Après plus de vingt-six ans sans révision profonde, le Sénégal engage une nouvelle réforme hospitalière. Face aux multiples insuffisances du système de santé, Dr Fatou Mbaye Sylla, Directrice Générale des Établissements de Santé, revient sur les motivations, les urgences et les attentes de cette réorganisation majeure, pensée pour améliorer l’offre de soins, moderniser la gouvernance et garantir un accès équitable aux services de santé sur tout le territoire.

Un système hospitalier sous pression depuis plusieurs années

Selon Dr Fatou Mbaye Sylla, l’annonce d’une évaluation complète suivie d’une nouvelle réforme constitue une bouffée d’espoir pour les populations comme pour les acteurs du système. Elle rappelle que ces dernières années ont été marquées par de nombreuses insatisfactions : des patients qui dénoncent la qualité de la prise en charge, les pouvoirs publics qui constatent des résultats insuffisants, et même les professionnels de santé eux-mêmes, souvent épuisés et confrontés à des conditions de travail difficiles.

Les structures hospitalières souffrent de multiples défaillances : équipements en panne récurrente, dettes hospitalières dépassant les 40 milliards, plateau technique vieillissant, conflits sociaux, manque de ressources humaines qualifiées, organisation interne défaillante et accessibilité géographique très inégale.

Une réforme vieille de 26 ans devenue inadaptée

La réforme hospitalière actuellement en vigueur a été mise en place il y a plus de 26 ans. Si elle a permis certains progrès — notamment l’autonomisation juridique des hôpitaux et la modernisation du fonctionnement administratif — elle est aujourd’hui en décalage avec les nouveaux défis sanitaires du pays.

Pour la Directrice Générale des Établissements de Santé, il est devenu indispensable de repenser globalement le modèle hospitalier : « On ne va pas se contenter de modifier des décrets. Nous allons proposer une nouvelle loi complète, adaptée aux besoins actuels et futurs des structures de référence. »

Un consensus des acteurs pour accompagner la nouvelle réforme

Dr Sylla affirme que les professionnels sont désormais conscients de la nécessité de changer en profondeur. Entre les multiples grèves, les difficultés de formation, le manque de personnel spécialisé et l’organisation interne défaillante, tous les signaux indiquent que le système doit être repensé.

De nombreux médecins — parfois formés sur plus de 8, 10 ou 12 ans — peinent encore à travailler dans de bonnes conditions. Les internes, les infirmiers et autres personnels de santé expriment également de fortes attentes en matière de rémunération, d’équipement et de cadre de travail.

Des inégalités territoriales majeures

L’évaluation nationale a mis en évidence une concentration des hôpitaux de référence à Dakar, Saint-Louis, Thiès et partiellement Diourbel. Le reste du pays demeure sous-équipé, obligeant de nombreux patients à parcourir des centaines de kilomètres pour obtenir des soins spécialisés.

« Ce n’est pas normal qu’un malade quitte Ziguinchor, Matam ou Kédougou pour venir à Dakar. Chaque région doit disposer d’un plateau technique relevé et de spécialistes qualifiés. »

Une réforme alignée sur la vision 2030 et la Couverture Santé Universelle

Le Sénégal s’est engagé à accélérer la Couverture Santé Universelle d’ici 2030. Cela implique une offre de soins moderne, performante et accessible à tous, quel que soit le lieu d'habitation ou la condition financière.

Dr Sylla reste confiante : « L’environnement politique est favorable. Quand l’autorité décide que les choses doivent changer, les moyens suivront. »

Conclusion : offrir des soins de qualité, partout et pour tous

La nouvelle réforme hospitalière intervient à un moment crucial. L’objectif est clair : moderniser la gouvernance, améliorer la qualité des soins, assurer une meilleure disponibilité du personnel médical et garantir une accessibilité équitable des services de santé sur tout le territoire national.

Offrir des soins de qualité, partout et pour tous : telle est la finalité de cette réforme historique.