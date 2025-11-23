Renforcement du service d’imagerie de l’Hôpital Régional Amadou Sakhir Ndiéguéne : un tournant majeur pour la santé à Thiès

Thiès, Sénégal – Le service d’imagerie de l’Hôpital Régional Amadou Sakhir Ndiéguéne franchit une nouvelle étape de modernisation grâce à l’arrivée de deux équipements de dernière génération. Cette avancée majeure vient répondre à la forte attente des usagers et à la volonté du personnel médical d’offrir des soins plus rapides et plus performants.

Cette avancée vient également répondre à une demande forte des usagers, qui souhaitent depuis longtemps un service d’imagerie plus fluide, plus moderne et capable de prendre en charge rapidement les urgences comme les cas programmés. L’arrivée de ces deux nouvelles machines représente ainsi un véritable souffle pour le personnel soignant, qui peut désormais travailler dans de meilleures conditions, avec du matériel performant et conforme aux exigences actuelles.

Grâce à ce renforcement, l’Hôpital Régional Amadou Sakhir Ndiéguéne consolide sa position de structure sanitaire de référence dans la région de Thiès. Les médecins radiologues et techniciens d’imagerie disposent maintenant d’outils capables d’offrir des diagnostics plus précis, plus rapides et plus fiables, au bénéfice direct des patients.

La Direction de l’Hôpital, soutenue par ses partenaires parmi lesquels, la Fondation Thiès Solidarité, rappelle que d’autres projets sont en cours pour poursuivre la modernisation de l’établissement. L’objectif est clair : hisser le plateau médical de Thiès au niveau des meilleurs standards nationaux, afin de répondre efficacement à la croissance démographique et aux besoins de santé de plus en plus complexes. Mme Sow la Directrice très Dynamique, annonce d'autres Surprises pour ces jours à venir.

Cette dynamique positive démontre une fois de plus qu’avec une vision claire, une gestion rigoureuse et un engagement collectif, il est possible d’améliorer considérablement les conditions de prise en charge des populations. Elle témoigne également de la volonté des autorités sanitaires de renforcer l’offre médicale et de garantir un service hospitalier plus humain, plus réactif et plus performant.

Thièsinfo s’associe à l’élan de reconnaissance porté par les citoyens et renouvelle ses félicitations à Madame Sow, au Dr Mbodj et à l’ensemble du personnel du service d’imagerie. Ce geste fort restera comme une étape significative dans la transformation du système de santé thiessois.

Thiès avance, et c’est toute la communauté qui en bénéficie.